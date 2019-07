El 19 y 20 de julio habrá cierre temporal del espacio aéreo en Bogotá

Este miércoles la Aeronáutica Civil anunció que por celebración del Día de la Independencia de Colombia, que tendrá la tradicional revista aérea, los días 19 y 20 de julio habrá cierres temporales en el espacio aéreo de la capital del país.

Los cierres temporales tendrán los siguientes horarios:

Viernes 19 de julio: entre las 10:00 a.m. y las 11:00 a.m.

sábado 20 de julio: entre las 10:00 a.m. y las 12:30 p.m.

La Aerocivil señaló a los viajeros con vuelos programados para esos días, que permanezcan en contacto con sus empresas aéreas para evitar inconvenientes.

La compañía también pidió a las compañías aéreas que contacten a sus pasajeros para brindar alternativas en sus itinerarios de vuelo.