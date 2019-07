En Bogotá existen aproximadamente 8.000 conexiones ilegales asegura el acueducto

El distrito aseguró que se detectaron alrededor de 8.300 conexiones fraudulentas y se recaudaron un poco más de 11.000 millones de pesos por medio de acciones jurídicas emprendidas en contra de los transgresores.

El Distrito pudo determinar que los lugares en donde se presentaron estas irregularidades en la conexión de servicio, eran los establecimientos comerciales que operaban con las actividades de restaurantes, lavaderos de autos, lavanderías, inquilinatos, moteles y hasta viviendas se vieron involucradas.

Adicional, se detectaron las modalidades de vandalizar el servicio, las cuales son las reconexiones no autorizadas, las cuales se presentan después que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, determina que debe realizarse el corte del servicio, pero los usuarios bajo sus propios medios conectan de manera ilegal el servicio; también se encontró la manipulación no autorizada de los contadores, los cuales desvían las cifras del consumo real de metros cúbicos que no son detectados y por ende no son calculados al momento de realizar los cobros.

La EAAB manifestó que frente a estas irregularidades, se están llevando a cabo acciones administrativas para el recaudo de los dineros correspondientes a los metros cúbicos de agua que no fueron registrados ni facturados.