Niegan demanda de pérdida de investidura contra el senador Álvaro Uribe Vélez

–El Consejo de Estado negó las pretensiones de una nueva demanda de pérdida de investidura contra el senador Álvaro Uribe Vélez.

La demanda señalaba que el parlamentario había violado el régimen de conflicto de intereses porque supuestamente había participado en el trámite de aprobación de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) durante las sesiones plenarias del 23 y 29 de abril del 2019, sin tener en cuenta que el 7 de noviembre del 2017 ya se le había aceptado el impedimento para participar de ese debate.

Según el fallo, las intervenciones que hizo el senador durante la sesión plenaria del 23 y 29 de abril no tuvieron que ver con el fondo del proyecto de ley estatutaria, pues según se probó en el proceso, estas solo versaron sobre la conformación del orden del día y el orden de prelación que podría o no tener la iniciativa.

Además, aclara la providencia, la decisión de aceptar el impedimento para que el senador participara en el trámite fue revocada por solicitud del propio legislador, luego de que la Corte Constitucional estableciera que los expresidentes, como era el caso del senador, no podían ser sujeto de las actuaciones de la JEP.

Finalmente, frente a la supuesta participación del demandado en el debate del 29 de abril habiendo sido recusado por el senador Roy Barreras y sin que dicho impedimento se hubiera resuelto, aún, la Sala aclaró que ese argumento no fue expuesto en el escrito de la demanda. No obstante, subrayó que en esa sesión no de discutió el fondo del proyecto; que el debate fue aplazado para el día siguiente y que, en todo caso, el parlamentario Uribe Vélez se abstuvo de participar hasta tanto no fuera resuelta dicha recusación.