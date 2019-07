Trump amenaza con más recortes de fondos a Centroamérica

— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que si Honduras y Guatemala no cooperan con sus nuevas políticas sobre la petición de asilo de Estados Unidos dejará de enviar fondos a esos gobiernos.

“Si no quieren cooperar con nosotros, a mí me parece bien. No cooperaremos con ellos. No los damos más dinero, llevan estafándonos por años”, dijo el presidente a la prensa durante una reunión de gabinete.

La amenaza ya se materializó en marzo, cuando Trump cortó el envío de más de 615 millones de dólares en asistencia para Centroamérica como represalia por el flujo de migrantes provenientes de estos países hacia EE.UU. Este lunes el Departamento de Estado anunció que 432 millones serán desbloqueados y serán destinados a proyectos y subvenciones que habían sido aprobados para el presupuesto del 2017.

En su reunión de gabinete, Trump dijo que en el último año, los gobiernos de Guatemala y Honduras “han estado formando caravanas y enviándolas hacia” EE.UU. “En esas caravanas, hay personas muy malas. Hay algunas personas que no queremos en nuestro país”, dijo el presidente.

Los 432 millones de dólares, que provienen del presupuesto de 2017, serán invertidos en programas de salud, educación y alivio de la pobreza, así como en los esfuerzos contra la delincuencia que muchos creen ayudarían a reducir las salida de migrantes de la región. Cerca de $ 370 millones del presupuesto de 2018 no se gastarán y, en cambio, se transferirán a otros proyectos, de acuerdo con el Departamento de Estado.

La decisión de congelar el envío de fondos hacia Centroamérica ha sido criticada por legisladores. ”Como se temía, un berrinche presidencial limitará la habilidad de nuestra nación para abordar los retos que fuerzan a las personas a huir hacia EE.UU”, escribió el Senador Bob Menéndez en Twitter. (Información Voz de América).