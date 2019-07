Entre enero y mayo, más de 1,8 millones de visitantes no residentes ingresaron al país

Loterias

Loterías del 17 de julio en Colombia:

Baloto 06 12 14 15 38 10

Revancha 07 09 11 13 38 15

Meta 9147 – Serie 081

Manizales 9768 – Serie 198

Valle 3429 – Serie 013

DORADO

Mañana 6288 – Tarde 2970

CULONA:

5250

ASTRO SOL

1338 – Signo Tauro

ASTRO LUNA

9529 – Signo Piscis

PIJAO:

0158

PAISITA:

Día 1688 – Noche 9391

CHONTICO:

Día 0147 – Noche 8016

CAFETERITO:

Tarde 5655 – Noche 6471

SINUANO:

Día 9098 – Noche 8301

CASH THREE:

Día 790 – Noche 220

PLAY FOUR:

Día 7049 – Noche 5123

SAMAN:

3647

CARIBEÑA:

Día 6257 – Noche 3544

WIN FOUR:

9505

EVENING:

7491

MOTILÓN:

Tarde 9434 – Noche 9788

LA FANTÁSTICA:

Día 4104 – Noche 2390

ANTIOQUEÑITA

Día 3109 – Tarde 1944