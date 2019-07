ICA, ASBAMA y AUGURA avanzan en el plan de contingencia

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (ASBAMA) y la Asociación de Bananeros de Colombia (AUGURA), han implementado de manera rigurosa las medidas de control y prevención ante sospecha de presencia del hongo Fusarium raza 4 en Colombia.

“En el ICA no hemos escatimado esfuerzos humanos y técnicos para atender de manera oportuna la sospecha, son más de 50 funcionarios trabajando 24 horas los 7 días de la semana para atender la situación. Contamos con el apoyo de expertos internacionales de Holanda, Brasil y Australia, además de organismos como Bioverity International”, indicó la gerente general del ICA, Deyanira Barrero León, quien agregó: “hacemos un llamado a todos los productores para que refuercen las medidas de bioseguridad en sus predios y, de esta manera, prevenir la propagación de este hongo, si se comprueba su presencia”.

El plan de contingencia del ICA ha concentrado sus esfuerzos en tres frentes: 1-Intervención en las fincas:

· Inicialmente se estableció la cuarentena en 4 predios, lo que implica una restricción a la movilización de material vegetal, personas, maquinaria, herramientas, entre otros.

· Como consecuencia del rastreo y la vigilancia adelantada por el ICA, se declararon en cuarentena dos nuevos predios, ubicados en el mismo perímetro del área inicialmente afectada.

· Desinfección de calzado, ropa y herramientas que salen de las plantaciones.

· Cerramiento de lotes sospechosos.

· A la fecha se han erradicado 75 hectáreas y la meta es terminar la semana con la erradicación de 152 hectáreas que han presentado síntomas compatibles con la enfermedad. Esta medida se ha implementado, de acuerdo con los protocolos internacionales establecidos.

2- Control a la movilización:

· Se activaron y reforzaron 7 puestos de control a la movilización con enfoque preventivo, los cuales están ubicados en:

· La Guajira: Mingueo, municipio de Dibulla, Fonseca y 2 en Maicao.

· Magdalena: El Reposo, municipio de Zona Bananera, Algarrobo.

· Cesar: Los Cauchos, municipio de Valledupar.

· Implementación de medidas de bioseguridad con aplicación de amonio cuaternario para la desinfección de todos los vehículos que circulan por los puestos de control.

3- Acciones en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos:

· Verificación de la condición fitosanitaria de los envíos de material de propagación in vitro de Musa SPP., importados a Colombia.

· Seguimiento a las importaciones de material de propagación in vitro de banano e ingresos a la estación de cuarentena vegetal.

· Suspensión de la importación de material de propagación en la presentación de plantas endurecidas e in vitro ex-agar y comunicación a los países exportadores.

· Actualización de requisitos fitosanitarios establecidos para países libres del hongo Fusarium raza 4 tropical en coordinación con la dirección técnica de evaluación de riesgos.

· El ICA limitó el ingreso de material de propagación in vitro de musáceas y heliconias a Colombia únicamente se autorizó este trámite por el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.

· Mejoramiento del sistema o mecanismo de inspección de equipaje y/o correspondencias internacionales (courier), mediante la utilización de escáneres con especificaciones técnicas óptimas para la detección eficaz de artículos reglamentados.

· Entre otras medidas.

El presidente (E) de AUGURA, Emerson Aguirre Medina, indicó que “desde AUGURA se está trabajando intensamente y comprometidos con nuestros productores y comercializadoras. Hasta el momento hemos capacitado por medio de Cenibanano a 7.407 personas en Urabá que corresponden a 101 fincas y en Magdalena a 980 personas. Es un plan finca por finca, que forma al personal administrativo, así como a los técnicos y trabajadores. Estamos aplicando con disciplina y rigurosidad todas las medidas de los protocolos de bioseguridad, es posible prevenir y controlar la enfermedad, otros países lo vienen haciendo desde hace algunos años, con éxito y crecimiento económico”.

Por su parte, el presidente ejecutivo de ASBAMA, José Francisco Zúñiga, indicó “El sector bananero del país, a través de los dos gremios que lo representan, está unido para combatir el Fusarium R4T. Hay que tener claridad en que este es un hongo que se puede contener, razón por la cual la producción y exportación de banano no sufriría ningún impacto. La totalidad de las empresas afiliadas a ASBAMA, gremio que representa el 80% de la producción de banano de la Costa Norte del país, extremaron medidas de prevención, así como capacitación a todos sus empleados. Si se llegara a confirmar la presencia del Fusarium, el trabajo entre los productores, el ICA y el Ministerio de Agricultura será un factor fundamental para combatirlo”.

El ICA, así como los gremios ASBAMA y AUGURA continuarán trabajando de manera conjunta y decidida con todos los actores de la agroindustria para controlar y evitar la propagación del hongo, seguir fortaleciendo las exportaciones y garantizar la seguridad alimentaria.