Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin se unen en «China»

Anuel AA, anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo «China», acompañado por los más grandes artistas de la música urbana: Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin celebrando, además, 365 días en libertad.

Hace exactamente 1 año, Anuel AA hizo historia en la industria musical cuando a tan solo horas de haber cumplido una condena de más de 10 meses en la Cárcel Federal, su disco Real Hasta La Muerte se convirtió en un fenómeno viral a nivel internacional. Recuperando su credibilidad musical, y su título como pionero en un género que hoy en día es seguido por muchos intérpretes de la música urbana: el Trap en Español.

«Sin duda aprendí de mis errores, pero no cambiaría lo que he vivido por nada porque me ha hecho la persona fuerte que soy hoy en día. El éxito se lo debo a mis fanáticos, que no dudaron ni un segundo en creer en mí, otra vez», afirmó Anuel AA.

Hoy, a 365 días de volver a la escena musical, el «Dios del Trap» lo celebra por todo lo alto, con el lanzamiento de su nuevo sencillo «China». En colaboración con los más grandes artistas de la música urbana a nivel mundial: Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin, en un tema que promete ser «el nuevo himno del verano»,

«China» fue producido por Tainy y co-escrita por cada uno de los intérpretes. El tema estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del viernes 19 de julio, incluyendo la red social YouTube, donde se encontrará el video oficial de la canción, bajo la dirección del experimentando Marlon Peña, prometiendo captar la atención de los fanáticos con una pieza audiovisual impresionante, de alto nivel, grabada en diferentes países del mundo.