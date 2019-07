Sepa cómo actuar frente a un accidente en escaleras eléctricas

Actualmente el mundo del transporte vertical permite que las escaleras eléctricas sean uno de los medios de transporte más comunes en espacios sociales comerciales y urbanos, pero la pregunta es… ¿estamos educados para hacer un uso correcto de estas, a seguridad y confiabilidad de estos equipos es realmente fascinante, siempre y cuando se usen de la forma adecuada e indicada.

Los expertos en este medio de transporte vertical aconsejan que los menores de edad no deben hacer uso solos de estás, dado que la seguridad de ellos depende de un adulto responsable que los lleve de la mano y no permita que sobrepasen la línea amarilla la cual delimita el lugar donde debe disponer el pie, lo que para este medio significa precaución. Adriana Mejía, líder de marketing y branding para Ascensores Schindler de igual forma recomienda que los adultos que hagan uso de las escaleras eléctricas no sólo tengan precaución con el no sobre paso de la línea amarilla, sino que en momento de bajar y subir se use el pasamanos, con el objeto de evitar tropiezos y evitar desplazamientos inseguros.

Sin embargo, si bien mucho se ha hablado de lo que debe hacer una persona en momentos de emergencia en unas escaleras eléctricas, poco se conoce sobre cómo deben actuar los responsables de la seguridad y uso diario de frente a esto, Adriana Mejia representante de la empresa líder mundial en fabricación, venta, instalación, mantenimiento y modernización de ascensores, escaleras eléctricas y andenes móviles, Schindler nos cuenta ciertos tips tener en cuenta en momentos de emergencia.

Durante el momento de emergencia, lo más importante es contar con calma y que de forma inmediata sea atendida la persona que está atrapada.

Las escaleras eléctricas cuentan con un botón de parado en la parte inferior del inicio y el fin, en caso de contar con un niño y/o adulto atrapado en una escalera lo primero que se debe hacer es presionar el botón y así la escalera detendrá su marcha de forma inmediata.

Los niños deben estar siempre en compañía de sus padres, y deben adoptar una buena postura, no deben saltar ni hacer uso en contra vía de las escaleras.

Las mascotas siempre deben estar haciendo uso de su collar y este debe estar corto, además si son mascotas pequeñas lo esencial es que estén en brazos.

Los coches y/o sillas de ruedas, preferiblemente se deben transportar a través de ascensores o rampas.

Nunca se debe subir a una escalera eléctrica usando zapatos de goma o Crocs, pues la suela de estos es muy blanda y la mayoría de los accidentes ocurren con este tipo de calzado.

Nunca deben sentarse en las escaleras eléctricas, brincar o jugar. Adicionalmente, es importante saber que las escaleras eléctricas también como cualquier otro equipo debe ser renovado o modernizado

En la actualidad, las escaleras eléctricas son pensadas como un elemento de larga duración y no como algo que necesite un cambio o una renovación. Cuando compramos un carro de último modelo, a los 5 años de uso hay que “meterle la mano”, como comúnmente decimos, o cambiarlo. Pues con los medios de transporte verticales pasa lo mismo: nuevas tecnologías aparecen, nuevos diseños de cabina van acorde a las tendencias del hoy, etc. Por eso es necesario actualizarlo o renovarlo.

Es recomendable hacer un trabajo preventivo mensualmente, que permitirá identificar que las escaleras eléctricas están en perfectas condiciones y/o si es necesario hacer el cambio de alguna de las piezas, en Schindler contamos con un stock de repuestos mayor a 4 mil millones de pesos lo que nos permite tener tiempos de respuesta más cortos, igualmente todo nuestro personal de campo cuenta con la herramienta Field Link, un iPhone de última generación que permite estar en contacto con nuestra empresa, descargar catálogos y conocer de primera mano los manuales de los equipos intervenidos.. Afirma Adriana Mejía que Schindler cuenta con espacio de entrenamiento para sus técnicos llamado CTC, en dónde se entrenan con escaleras eléctricas reales y reciben una capacitación previa antes de salir a campo, con el objetivo de brindar un servicio seguro para sus clientes y usuarios finales.