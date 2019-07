INDEPENDENCIA E INTERDEPENDENCIA EN LA FAMILIA

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

Muy respetuosamente sugiero que esta lección sea leída, comentada y compartida por todas las familias de Colombia y de otros países. Es un tema de interés general.

INDEPENDENCIA DE LA MONARQUÍA, PERO NO DE LOS DUEÑOS DEL PODER

Julio es el mes de la libertad, el mes de las independencias de España del pueblo latinoamericano. La familia es la primera escuela, la primera sociedad, el primer Estado. Las personas que integran una familia deben ser libres, independientes. Se habla de la independencia o libertad para pensar, creer, opinar, escoger profesión u oficio, desarrollar la personalidad.

Independiente es la persona que no depende de nadie. El Diccionario de la Real Academia Española enseña: 1. “Independiente. Adj. Que no tiene dependencia, que no depende de otro. 2. adj. autónomo.

3. Adj. Dicho de una persona: Que sostiene sus derechos u opiniones sin admitir intervención ajena.”

Si revisamos los documentos de la llamada INDEPENDENCIA de Colombia, proclamada hace 200 años, podemos concluir que fue la relacionada con el imperio, monarquía de España, pero que las personas que vivían en la Nueva Granada siguieron bajo la dependencia de sus gobernantes locales, con poder de imponer el gobierno que quisieran sin pedir permiso al Rey.

Desde hace 200 años la dependencia de los habitantes de lo que hoy es Colombia, sigue más o menos igual.

LA INDEPENDENCIA EN LA FAMILIA VA LENTA

Y en la familia el cambio ha sido muy lento. El hombre se sigue creyendo jefe del hogar con poder de veto y capacidad para sancionar. La mujer ha despegado y ya tenemos muchas mujeres que son autosuficientes, pero el camino por recorrer es largo.

En la familia no puede haber libertad absoluta. Si la familia es considerada un Estado podemos traer a colación el Art. 113 de la Constitución que reza: “Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.” Lo mismo en la familia: “Las relaciones familiares se basan en la igualdad de DEBERES y DERECHOS de la pareja y en el respeto recíproco entre sus integrantes” Y respecto de los deberes, el Código Civil dispone que la pareja debe guardarse fe, socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida” Y agrega que la dirección del hogar, de la empresa familiar, corresponde conjuntamente a la mujer y al hombre. Y agrega que la familia tiene como finalidad esencial la de garantizar de manera responsable la subsistencia de la especie humana y auxiliarse mutuamente.

EL MACHISMO SIGUE VIGENTE. HAY MUJERES MACHISTAS

De lo dicho se puede concluir que la independencia en la familia no es absoluta y que lo que corresponde es planear cómo se ayudan marido y mujer dentro de parámetros de respeto y de solidaridad. Y como el gobierno de la empresa familiar es conjunto, no puede haber dictadura, ni imposición de la voluntad del marido sobre la mujer, ni de la mujer sobre el marido.

Pero el machismo cultural hace nula la voluntad de la ley de establecer cogobierno en la familia. En muchos hogares el marido, bien de matrimonio solemne o matrimonio consensual, hace lo que le viene en gana y lo más grave es que la mujer acepta ese dominio.

Y en otros escenarios, la mujer procura imitar al hombre en lo que es negativo: licor, sexo libre, lenguaje ramplón, buscapleitos, irresponsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones familiares.

Esta cultura no le hace bien, ni a la mujer, ni a la familia.

EVITE PLEITOS Y SI LOS HAY PREPÁRESE

La experiencia me ha enseñado que tenemos falencias en el conocimiento del régimen de familia en todos los campos de nuestra vida diaria. Una consulta de información, orientación y prevención puede ayudarnos para evitar pleitos y sorpresas. No dejemos la consulta para mañana, porque puede ser tarde.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, el buen trato, el decoro, la autoestima, el civismo, el ser mejores cada día en nuestras familias, en nuestra sociedad y en Colombia para tener personas que puedan solucionar con prudencia sus conflictos y por sobre todo que aporten para tener un futuro en sana convivencia.

Bogotá, del 22 al 28 de julio de 2019

