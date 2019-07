Colombia a la vanguardia para conectar con Internet veloz y de calidad

Con las ambiciosas metas del Plan Nacional de Desarrollo y la Ley de Modernización TIC que está a la espera de ser enviada por el Congreso a sanción Presidencial, Colombia ya cuenta con un marco normativo y un mapa de ruta que coloca al país a la vanguardia internacional en materia de Internet y nuevas tecnologías.

Ello permitirá no sólo conectar con Internet de más velocidad y calidad a la población vulnerable, a las zonas rurales y a las áreas más apartadas del país, sino que implicará una segunda gran transformación digital, que impulsará la productividad y competitividad del país y tendrá un impacto positivo no sólo en el crecimiento de esta industria, luego de varios años de arrojar cifras negativas, sino que impulsará el desarrollo económico y social del país.

Esa fue una de las conclusiones del Foro Evaluamos “Cómo Mejorar la Conectividad de Todos los Colombianos”, que se efectuó este martes en Bogotá, en el cual el viceministro de Conectividad y Digitalización, Iván Mantilla Gaviria, expresó que la masificación de la tecnología es el gran reto para ver cómo se puede ayudar a 13 millones de personas que hoy están en condiciones de pobreza.

Mantilla sostuvo que los recursos públicos se focalizarán en conectar a las personas en condición de pobreza, vulnerabilidad y en zonas rurales. “Miremos nuestra realidad: porcentaje de penetración en Colombia en el estrato seis es del 98%, equivalentes al Reino Unidos, a los Estados Unidos, a cualquier país desarrollado, a cualquier economía líder en el mundo, pero en estratos 1, 2 y 3, la penetración no supera el 50%; en estrato uno no supera el 20%. Cuando digo que el reto es mayúsculo es porque en el estrato 1,2 y 3, vive el 86% de los hogares. uno lo mira por hogares, la inmensa mayoría de hogares colombianos están desconectados de Internet”.

El viceministro Mantilla, reveló que próximamente saldrá publicado para comentarios el Plan Marco de Asignación de Espectro que busca eliminar la incertidumbre al establecer en qué momento Colombia va a ir asignando cada una de las bandas. El compromiso del Gobierno, dijo, es llevar a cabo este año el proceso de subasta para asignar las bandas de 700 MHz, 1900 y 2.500… habíamos anunciado las dos primeras pero hay agentes nacionales e internacionales interesados por otras bandas para tener más modelos de negocio y posibles nuevos inversionistas.

También en pocas semanas saldrá para comentarios el Plan de Transición hacia Nuevas Tecnologías de usuarios de 2G y 3G, con la meta de llegar todos a 4G.

Uno de los proyectos más ambiciosos es el programa de última milla. El déficit de última milla se mira en dos dimensiones: la primera, hogares por donde pasa una red, pero no tiene cómo conectarse –el 48% de los hogares dice que no se conecta porque no le alcanza la plata- y ahí hay un enfoque de incentivos a la demanda. La primera -de seis fases- fue abierta la licitación la semana pasada para conectar 200.000 hogares en estrato uno y dos, con una inversión cercana a los 200.000 millones de pesos en los próximos tres o cuatro años. La meta es 150% de lo logrado en los últimos ocho años. Un hogar, una persona, sin cable, sin señal a Internet, no hace nada, explicó Mantilla.

Por su parte, el consultor, Christian Lizcano Ortiz, respondiendo a la pregunta del Foro sobre qué se debe hacer para aumentar las velocidades de conexiones a Internet en el país, sintetizó diciendo: “muy sencillo, no hay que inventar la rueda, que haya más inversión bajo mecanismos de cooperación público-privada. El entorno normativo está y la voluntad del Gobierno también existe”.

Por su parte, Diego Moreno, CEO de SkyNet en Colombia, resaltó que Colombia enfrenta un reto no sólo de penetración y velocidad, también una gran disparidad entre las regiones. “Tenemos unas brechas entre las grandes urbes y las ciudades más alejadas, asociadas a la parte rural, especialmente la Orinoquía, Amazonía, Chocó y San Andrés, donde la penetración de Internet no supera el 3%, es realmente baja y la velocidad promedio es menor a tres megas”.

A su turno, Carlos Hernández, de Huawei, destacó que es interesante ver cómo la industria, tanto operadores como Gobierno, han identificado las problemáticas y están alineados en la visión de lo que requiere el país para seguir creciendo en el ámbito de las TIC.

Entre tanto, Carlos Lugo, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) indicó que el 75% de los colombianos utiliza Internet para ver videos, pero el foco fundamental que el regulador quiere darle a la política de fomento a la conectividad y a toda la regulación que impulsa la conectividad es la competitividad y la productividad del país, de tal forma que los ciudadanos estén bien conectados y usen la tecnología en educación y en salud, comercio, industria y servicios.

Añadió que para impulsar la inversión privada es fundamental seguir la hoja de ruta de simplificación regulatoria. “Ya dimos un paso a finales del 2018 eliminando el 25% de la regulación por actualización tecnológica, por desuso y por otras circunstancias… trazamos una hoja de ruta con muchísimos temas: el régimen de protección a los usuarios, el régimen de hurto a celulares, en fin, muchísimas temáticas que tienen que seguir abordándose con una visión de simplificación y desregularización para que las normas regulatorias no sean un obstáculo sino una herramienta de promoción y de incentivo, hacia allí está encaminada con mucho acierto la Ley TIC.

Orlando Rojas Pérez, director de los Foros Evaluamos, como síntesis del evento dijo que se siente muy optimista porque los colombianos estaremos mejor conectados, existe un mapa de ruta y el sector TIC dejará atrás el PIB negativo, las inversiones sectoriales se dispararán a partir del año entrante y estas mejoras impulsaran el comercio electrónico, la productividad y competitividad del país, la salud, la educación, las finanzas y al ciudadano. Me siento muy optimista, puntualizó.

El Foro Evaluamos se celebró en el Club El Nogal de Bogotá y contó con la presencia de representantes del gobierno, líderes regulatorios y de la industria TIC en Colombia.