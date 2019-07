Obras inconclusas del Acueducto cobraron la vida de una persona

Una serie de obras en ejecución en la localidad de Rafael Uribe Uribe que están representando problemas de tipo sanitario y de movilidad para diferentes barrios de este sector del sur de la ciudad, ya cobró la vida de una persona de 86 años.

El ‘Concejal de la gente’, Álvaro Acevedo, reiteró una denuncia hecha desde hace un par meses, sobre la problemática que padece los habitantes de la localidad de Rafael Uribe Uribe, ya que se viene presentando una serie de problemas por demoras en la ejecución de obras por parte de empresas contratistas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

De acuerdo con el honorable concejal, se vienen adelantando unas obras para el cambio de redes de agua potable en los barrios Lomas, Resurrección, Granjas de San Pablo y Río de Janeiro, y debido a que el contratista no ha llevado a cabo sus tareas de una forma segura y ordenada, se han generado una serie de accidentes en la comunidad.

No hay un plan de manejo vial y precisamente por esa situación el día martes 16 de julio, un ciudadano de 86 años perdió la vida producto de esta irregularidad; una volqueta de estos contratistas lo atropelló y el señor perdió la vida.

“Ustedes ven en las imágenes como está totalmente en abandono estos trabajos, debido a la negligencia de los contratistas. No sé qué toca hacer, señores organismos de control. Les leo un derecho de petición a ver si la personería se mueve, visita este proyecto y toma cartas sobre el asunto; porque no basta con que lleguen acá, tomen atenta nota y no hagan nada, aunque el código de procedimiento administrativo obliga a los funcionarios a dar respuesta, independientemente de que se invoque o no el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. Si en mes y medio hubiésemos hecho algo, no hubiera perecido un ciudadano del sector”, denunció Álvaro Acevedo, concejal de Bogotá.

No hay rampas para las personas en condición de discapacidad. La gente sufre accidentes que les puede costar la vida como al adulto de 86 años. Estas obras deben ser mejor planeadas y ejecutadas para evitar más que los ciudadanos paguen las consecuencias.

El cabildante de la bancada liberal, espera que la señora gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, tome las acciones pertinentes para mejorar esta situación y que informe si este contrato tiene interventoría y quién la ejerce.