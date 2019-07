Por cuarto año consecutivo Zona Franca Santander obtiene reconocimiento internacional

El departamento de Santander continúa en su apuesta por fortalecer sus ventajas competitivas ante el mercado global, y una muestra de ello es el reconocimiento internacional obtenido en el estudio exhaustivo del fDi Magazine, división de análisis e investigación de Financial Times, quien en los últimos cuatro años ha incluido a este parque industrial en su ranking internacional “The Global Free Zone of the Year”.

“Este reconocimiento que la convierte en una de las zonas francas del mundo con mayor potencial de inversión futura se debe principalmente a su infraestructura física y tecnológica con estándares globales, afirma Edgar Martínez, director de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI».

Además, de contar con espacios para la generación y transferencia de conocimiento como el Centro de Consultoría empresarial de la Universidad Santo Tomás (USTA), y una localización estratégica dentro del Área Metropolitana de Bucaramanga.

Actualmente, son 29 hectáreas las que integran la Zona Franca Santander, con 1.200 empleados y 54 empresas de servicios globales, logística y manufactura. Estos diez años de trayectoria que también ha orientado este parque industrial al sector de servicios globales y la reciente construcción del edificio Zenith Tower con 8.000 metros cuadrados aproximadamente para atraer grandes empresas de servicios globales y generar numerosas oportunidades laborales para la región.

De esta manera, impulsa la innovación en el sector salud y farmacéutico, albergando compañías como Nutra & Foods.co, Laboratto, Unidrogas. Así como importantes compañías nacionales que manejan desde allí su operación; entre ellas Ninox ZFS, que se dedica al diseño y fabricación de unidades móviles, camiones y equipos especiales para la industria petrolera, minera, eléctrica y salud.

Del mismo modo, gracias a su compromiso la Zona Franca Santander ha demostrado en términos de competitividad y desarrollo sostenible, ser catalogada por el World Bank como un caso relevante de estudio en la investigación adelantada en 346 Zonas Económicas Especiales en el mundo, siendo la única seleccionada de las Américas.

Es así, como las Zonas Franca se han constituido como uno de los instrumentos para la promoción del comercio y la inversión más comunes y exitosos en el mundo, es por ello que el departamento de Santander evidencia el buen trabajo en la plataforma de servicios que ha permitido tener proyectos con expansión y altos niveles de inversión.