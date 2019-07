50 jóvenes hinchas del América de Cali reciclan para ayudar a un joven deportista

Como parte de la integración con la comunidad y previniendo que jóvenes barristas de los equipos vallecaucanos caigan en el flagelo de consumo de sustancias psicoactivas, la Policía Nacional ha venido desarrollando un programa denominado “barrismo social” en la ciudad de Palmira.

Bajo este programa barras como Villa de las Palmas del equipo América de Cali, vienen en un proceso de inclusión social donde gracias al apoyo de las alianzas público privadas, llevan a cabo una admirable labor social, donde la Policía Nacional ejerce el papel como garante en este proceso y afianzando los lazos de amistad con los jóvenes de este municipio.

Es así como gracias a estos esfuerzos, estos barristas iniciaron una actividad de emprendimiento, el cual es supervisado por el Patrullero Harold Aristizábal, la idea es que los jóvenes sean gestores de convivencia y seguridad ciudadana y por medio de un trabajo digno, como es el reciclaje, puedan salir adelante y ayuden a realizar obras sociales a personas que necesitan de su apoyo.

Estos jóvenes se dirigen a escuelas, casas de los barrios y en las estaciones de policía, donde diariamente recogen media tonelada de plástico, cartón, chatarra, vidrio, papel etc., para la venta. Su objetivo cercano es poder subsidiar sus estudios y una parte invertirla en la adquisición de una silla de ruedas para un joven deportista del municipio de Palmira, el cual a sus 14 años sufre de una enfermedad (paraplejia), y ha venido presentando inconvenientes porque no puede ejercitarse, ya que no cuenta con los elementos adecuados para la práctica de su deporte maratón.

Con estos programas de inclusión social y el acompañamiento de la Policía Nacional, jóvenes que peleaban por una camiseta hoy son ejemplo de superación y pilares del altruismo para los más necesitados.