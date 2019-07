Cómo mejorar el rendimiento de los celulares Android

Un hábito cotidiano de cada mañana es acceder al celular para revisar noticias o notificaciones recibidas durante el transcurso de la noche. Así lo confirma un estudio de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), que señala que el 63% de los usuarios realiza esta actividad.

Los resultados de la encuesta también mostraron que 65% de estos realizan lo mismo justo antes de acostarse a dormir. Por ranking de países, Colombia es el país que encabeza la lista con una media de 12.2 horas de uso, seguido de Brasil con 11.8 horas, Chile 11.6 horas, México 10.1 horas, Argentina 9.8 horas y Perú 9.2 horas semanales de uso. Esto quiere decir que el usuario de Latino América está conectado aproximadamente más de 90 minutos diarios a su smartphone. En cuanto al tipo de equipo, Android resultó ser el más utilizado en toda la región, sobrepasando considerablemente las unidades de iOS.

Estas tendencias indican que el uso de los smartphones continúa en ascendencia, y, por eso es clave entender cómo mejorar y mantener el rendimiento de ellos. Para esto, expertos en Alcatel, una marca de iStock-956369902dispositivos móviles de TCL Communication, te comparten algunos tips.

Aplicaciones, aplicaciones y más aplicaciones

Tip #1 – Mantén tus apps al día

Instala y mantén únicamente las apps que utilices frecuentemente. El smartphone puede comenzar a ponerse más “lento” cada vez que instalas una aplicación adicional, pues muchas de ellas se activan al simplemente encender el móvil y permanecen en ese estado consumiendo memoria y procesador sin tu conocimiento. Si piensas que tu móvil cada vez tarda más en iniciarse, intenta desinstalar las apps que no utilizas.

Tip #2 – Guarda tus fotos en la nube

La galería de fotos ocupa muchísimo espacio y más si guardas videos. Tomando en cuenta este problema, Google ahora dispone de Google Photos™, una app que aporta las mismas funciones en organización y categorización de fotos, pero incorpora algunas exclusivas que elevan su uso a un nivel superior. Por ejemplo, todas las versiones de Google Go Edition ofrecen almacenamiento ilimitado en el formato de “Alta calidad” y solo te limitará el espacio si cargas las imagenes en el formato original.

Entre otros de sus beneficios se encuentra el seguro contra la pérdida de fotos apreciadas: solo necesitas aceptar la copia de seguridad en los ajustes y listo; las fotos subirán automáticamente a tu cuenta al conectarse a una red WiFi. Google Photos™ también libera espacio de tu smartphone, pues su sistema basado en inteligencia artificial (IA) identifica imágenes que crea innecesarias para hacer una limpieza con frecuencia. Además, siempre que haya respaldado las fotografías, podrás liberar espacio manualmente a través el botón del lateral. Alcatel 1 (5033) y 1C |2019| cuentan con este beneficio para que tú y tus amigos maximicen la toma de fotos sin sacrificar el almacenamiento.

Alarga la vida de tu Android

Después de pasar la etapa de ‘luna de miel’ con tu smartphone, es probable que te hayas sentido frustrado al ver como este se demora o al recibir constantemente notificaciones sobre la poca memoria. Como la mayoría de otros usuarios, no quieres sentirte limitado, y, por ello has recurrido a comprar uno más nuevo, pero ¿no te parece costoso repetir este mismo patrón una y otra vez?

En muchas ocasiones, el smartphone ya viene equipado con las herramientas necesarias, por lo cual resulta innecesario el añadir una aplicación adicional como el navegador ó editor de fotos. Además, la batería tu teléfono te lo agradecerá y durará mucho más tiempo.

Tip #3 – Maximiza las apps predeterminadas

Las últimas versiones de Android™ ya cuentan con Google Assistant™ que te ayudará a realizar los pendientes rápidamente a lo largo del día y a encontrar respuestas sobre la marcha, utilizando solo tu voz. Simplemente toca y mantén presionado el botón de inicio para comenzar. Así podrás administrar cientos de tareas y servicios, planificar tu agenda y disfrutar del entretenimiento.

Existen equipos como Alcatel 1C |2019| que funciona con Android™ Oreo™ (Go Edition) y crea una experiencia optimizada para garantizar acceso confiable a la conectividad móvil. Esto incluye aplicaciones populares de Google preinstaladas y diseñadas para aumentar la velocidad, menos demanda de almacenamiento y uso eficiente de datos, como Google Go, Files Go, Google Maps Go, YouTube Go y Gmail Go, así como optimizaciones de rendimiento para Chrome, Google Play y Gboard. También cuenta con el Asistente de Google para Android (Go Edition), por lo que los usuarios de Alcatel 1C |2019| pueden experimentar la conveniencia del Asistente de Google, ya sea que hagan preguntas o le indiquen qué hacer.

Con un número cada vez mayor de personas que utilizan sus smartphones para consumir entretenimiento y en muchos otros casos, realizar tareas del trabajo, Alcatel busca que sus usuarios maximicen su equipo de forma rápida y sencilla.

Al poner en práctica estos tips en tu equipo Android, te sentirás mucho más satisfecho y tranquilo por su rendimiento.