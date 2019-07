Jarlinson Pantano se recupera tras ser arrollado por un carro en Cali

El exciclista Jarlinson Pantano, que anunció el mes pasado su retirada tras ser suspendido por su equipo por dar positivo por EPO, se recupera satisfactoriamente de las heridas que le produjo un carro que lo arrolló en una calle de Cali.

La hermana del ciclista, Alejandra Pantano, dijo que el exciclista estaba en la noche del lunes en una calle de la capital del Valle a bordo de una motocicleta cuando un carro lo atropelló.

«Amigos, muchas gracias por estar pendientes con el accidente. Gracias por sus llamadas y mensajes, afortunadamente no fue nada grave, solo golpes», expresó el deportista en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Pantano fue atendido en la clínica Imbanaco de Cali a donde llegó con un esguince en su codo derecho, una fractura en la mano izquierda y laceraciones en parte del cuerpo.

El pasado 11 de junio, Pantano, de 30 años, anunció su retirada del ciclismo tras ser suspendido por su equipo por dar positivo por EPO.

El deportista, que ganó una etapa del Tour de Francia en 2016, explicó que no proseguía con su defensa ante la Unión Ciclista Internacional (UCI) porque era muy costosa.

«No pienso gastar el patrimonio de mi familia para que me absuelvan en 2 o 3 años y ya no me vuelvan a recibir en mi equipo», dijo en ese momento.

El ciclista fue suspendido por su equipo tras dar positivo por EPO en un control de la Fundación Ciclista Antidopaje (CADF).

El control fue efectuado el pasado 26 de febrero, dos días después de que participar en el Tour de Vaunt Har, en el que terminó en la vigésima posición.

La EPO es una sustancia que aumenta la cantidad de glóbulos rojos facilitando el intercambio de oxígeno en la sangre y por consiguiente la resistencia y rendimiento en ejercicios aeróbicos.

El exciclista del Trek-Segafredo nacido en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, había participado esta temporada en el Tour Down Under, la Cadel Evans Race, el Herald Sun Tour, el Tour du Haut Var, la París-Niza y la Volta a Cataluña, en la que abandonó en la primera etapa.

Luego de su retiro de la alta competencia, Pantano se adentró en la política y recientemente comenzó su campaña para llegar al Concejo de Cali. EFE