Duque promulga ley que prohíbe el uso del asbesto en Colombia

Loterias

Loterías del 23 de julio en Colombia:

Cruz Roja 0526 – Serie 214

Huila 6868 – Serie 007

DORADO

Mañana 3025 – Tarde 6477

CULONA:

0105

ASTRO SOL

5036 – Signo Capricornio

ASTRO LUNA

8232 – Signo Sagitario

PIJAO:

0779

PAISITA:

Día 3730 – Noche 2534

CHONTICO:

Día 2946 – Noche 6834

CAFETERITO:

Tarde 8567 – Noche 7656

SINUANO:

Día 9150 – Noche 5715

CASH THREE:

Día 357 – Noche 027

PLAY FOUR:

Día 2157 – Noche 2813

SAMAN:

6471

CARIBEÑA:

Día 7512 – Noche 1039

WIN FOUR:

4356

EVENING:

7920

MOTILÓN:

Tarde 9213 – Noche 1669

LA FANTÁSTICA:

Día 8166 – Noche 7684

ANTIOQUEÑITA

Día 1129 – Tarde 9334