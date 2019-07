164 mandatarios locales comprometidos con transparencia en ejecución de recursos excedentes del FONPET

El Ministerio de Hacienda anunció a las entidades territoriales este viernes, el valor de los recursos excedentes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) para inversión en sus comunidades. Estos excedentes se identificaron a partir de la actualización de los niveles de cubrimiento de los pasivos pensionales territoriales de los sectores Salud, Educación y Propósito General, con corte al 31 de diciembre de 2018.

En el evento realizado en Bogotá, en el cual hizo presencia el presidente de la Republica, Iván Duque se dirigió a cerca de 164 mandatarios locales del país, quienes se comprometieron con el manejo ético y transparente en la ejecución de los recursos excedentes del FONPET 2019. “Ustedes van a suscribir este Pacto de Transparencia en la ejecución de estos recursos. Hemos cumplido este anhelo y es un honor valorar su esfuerzo y progreso por hacer posible la liberación de estos recursos, mediante los cuales ustedes harán inversión estratégica y cerrarán con broche de oro la gestión en sus regiones”, expresó.

De acuerdo con el presidente de la Republica, para la vigencia 2019, un total de 634 entidades territoriales podrán tener acceso a cerca de $431 mil millones como recursos excedentes del FONPET, los cuales deberán ser utilizados para inversión en educación, o en otros sectores claves para el desarrollo territorial como salud, agua e infraestructura. El primer mandatario también hizo énfasis en la destinación de estos recursos y su inversión, para transformar vidas en las comunidades.

Por otra parte, el viceministro general de Hacienda, Juan Alberto Londoño, aplaudió la disciplina fiscal en el ahorro de los departamentos y municipios, puesto que este ahorro no solo cubre las pensiones del adulto mayor en sus territorios, sino que también mejora la calidad de vida de miles de colombianos.

El viceministro también resaltó la importancia del trabajo conjunto entre Nación y entidades territoriales, al señalar que: “este es el resultado del esfuerzo de todas las entidades territoriales a lo largo del tiempo, este no es un esfuerzo únicamente de la Nación sino un esfuerzo de la disciplina fiscal de las entidades territoriales”.

Por su parte, la consejera presidencial para las Regiones, Karen Abudinen, expresó que gracias a los recursos de excedentes del FONPET se están realizando obras que se traducen en oportunidades de progreso para las regiones del país, y añadió, que con estos recursos “los alcaldes y gobernadores, pueden generar transformación y equidad en sus comunidades”.

De igual forma, invitó a que haya un trabajo conjunto entre el equipo del Ministerio de Hacienda y las regiones para que se agilizaran los trámites para las aprobaciones del giro de los recursos, de esta manera, los gobernantes locales lograrán realizar las inversiones durante lo que resta de sus mandatos, en cumplimiento de sus planes de desarrollo.

Finalmente, la directora de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, María Virginia Jordán, celebró el manejo responsable y eficiente de los recursos de más de 164 alcaldes y gobernadores del país, que hizo posible la generación de dichos recursos excedentes del FONPET. Así mismo, fue enfática en recomendar la transparencia en la ejecución de estos recursos de inversión.

Jordán, además, invitó a gobernadores y alcaldes a no recurrir a ningún intermediario para la gestión de retiro de los recursos excedentes del FONPET, ya que el procedimiento de desahorro está claramente establecido en la Carta Circular entregada a cada uno de ellos. “En cumplimiento de la transparencia, especialmente con el manejo de los recursos públicos, este trámite no tiene costo alguno y no requiere de intermediario alguno”, informó.