Colombianos marchan en defensa de la vida de los líderes sociales

–En más de medio centenar de ciudades y municipios del territorio nacional, y otra cifra igual en el mundo, se cumplirán este viernes 26 de julio marchas y plantones en defensa de la vida de los líderes sociales.

La jornada es promovida por el movimiento Defendamos la paz y en desarrollo de la misma, los colombianos harán una protesta contra las amenazas y asesinatos de los dirigentes comunitarios.

En Bogotá la marcha partirá a las 5 de la tarde del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación por la calle 26, luego tomará la carrera 10, para subir por la Avenida Jiménez y llegar a la Plaza de Bolívar donde se cumplirá una concentración.

A propósito del tema, el presidente Iván Duque hizo el siguiente pronunciamiento:

Reiteramos nuestro compromiso con la causa de la protección y defensa de los líderes sociales, víctimas de grupos armados organizados al servicio del narcotráfico o de extracción ilegal de minerales. Hemos reducido estos crímenes y continuaremos trabajando hasta llevarlos a cero. pic.twitter.com/adwJMq5DmP — Iván Duque (@IvanDuque) July 25, 2019

De acuerdo con el reporte del movimiento organizador, los puntos de concentración en ciudades dentro y fuera del país, y algunas de las rutas, son los siguientes:

En Colombia:

1. Bogotá | 5:00 pm | Marcha desde Centro de Memoria, Paz y Reconciliación a la Plaza de Bolívar (Centro de Memoria, Cll 26, Cra 10, Cll 13, Cra 7 y Plaza de Bolívar ).

2. Agrado (Huila) | 6:20 pm | Malecón – Calle 4 – Atrio

3. Apartadó | 4:00 pm | Marcha desde Placa Rosalba Zapata Cardona

4. Armenia | 5:00 pm | Marcha desde el Parque Fundadores hasta la Plaza Bolívar

5. Barrancabermeja| 5:00 pm | Plantón en el Parque Camilo Torres.

6. Barranquilla | 5:00 pm | Marcha desde Parque Esthercita Forero hasta la plaza de la PAZ.

7. Bucaramanga | 5:00 pm | Plantón Parque San Pío.

8. Buenaventura | 5:00 pm | Plantón en Boulevard del Centro.

9. Cali | 5:00 pm | Plantón en Plazoleta San Francisco.

10. Cartagena | 5:00 pm | Marcha desde la India Catalina hasta la Plaza de la Paz.

11. Carmen de Bolívar | 9:00 am | Plantón en la Fiscalía, Policía y Gobernación

12. Ciénaga| 5:00 pm | Plantón en la Plaza de las Mártires

13. Coyaima | 9:00 am | Plantón en el Parque Principal

14. Cucutá |8:00 am | Marcha salida parque Simón Bolívar hasta el parque Santander

15. Duitama | 6:00 pm | Velatón en el Parque de los Libertadores

16. Facatativa | 6:00 pm | Velatón Parque Principal

17. Florencia | 10:00 am |Portón principal uniamazonía y la Y del Barrio de los transportadores y |5:00 pm | Marcha desde la Universidad de la Amazonía al Parque Santander.

18. Galapa (Altántico) | 6:00 pm | Velatón Plaza Municipal de Galapa

19. Guacarí (Valle) | 5:00 pm | Plantón en el parque principal.

20. Ibagué | 5:00 pm | Platón Parque Bolívar

21. Icononzo| 9:30 am | Plantón en el Parque Principal

22. Itsmina |8:30 pm | Acto simbólico de reconocimiento a la labor de los líderes y Lideres. Seminario mayor sede de la Diócesis de Istmina Tado

23. Jamundí (Valle) | 3:00 pm | Plantón en el parque principal.

24. La Dorada | 6:00 pm | Velatón Parque Simón Bolívar

25. Maicao| 5:00 pm | Plantón en la Casa de la Cultura

26. Medellín| 4:00 pm | Marcha del Parque San Antonio al Museo Centro de la Memoria (Parque Bicentenario).

27. Mocoa | 5:00 pm | Plantón en Parque General Santander.

28. Mompox | 26 de julio | 5:00 pm | Plaza de Santo Domingo

29. Montería| 5:00 pm | Plantón en el Parque Laureano Gómez

30. Neiva| 5:00 pm | Plantón en la Plazoleta de la alcaldía de Neiva

31. Ocaña | 5:00 pm | Plantón parque principal de Ocaña

32. Pasto | 3:30 pm | Marcha desde SIMANA a Parque Nariño.

33. Pereira| 2:00 pm | Marcha desde La Fiscalía hasta la Plaza de Bolívar

34. Planadas | 2:00 pm | Plantón en el Parque Los Libertadores

35. Popayán | 9:00 am | Marcha desde la Plazoleta de Santo Domingo hasta el Parque Caldas.

36. Puerto Asis | 4:00 pm | Marcha desde El Autopan del Barrio Floresta hasta el Parque Central

37. Puerto Libertador | 6:00 pm | Marcha desde el Parque frente a la ESE Divino niño hasta el parque principal.

38. Quinchía | 6:30 pm | Marcha desde el estadio

39. Sabana de Torres| 5:00 pm | Plantón Parque Principal.

40. San Andrés Isla |5:00 pm | Plantón Parque de la Barracuda

41. San Basilio de Palenque | 5:00 pm | Plaza Benkos Biohó

42. San Carlos (Antioquia) | 6:00 pm | Velatón Parque Principal

43. San Pedro(Valle)| 4:00 pm | Plantón Plaza principal.

44. Santa Marta| 5:00 pm | Plantón cultural en la Plaza de Bolívar

45. Sevilla (Valle) | 5:00 pm | Plantón Parque de la Concordia

46. Sincelejo | 8:30 am | Marcha desde Ciledco hasta el Parque Santander.

47. Sogamoso | 5:00 pm | Movilización desde la Plaza de 6 de septiembre hasta la Plaza de la villa

48. Tabio | 5:00 pm | Velatón en el Parque Principal

49. Tierralta | 4:00 pm | Marcha Plaza de la Bonga hasta el parque principal frente a la alcaldía.

50. Tumaco | 8:00 am |Marcha desde Cancha San Judas

51. Tunja | 5:00 pm | Marcha desde Plazoleta San Francisco (San Pacho) hasta el Parque Pinzón.

52. Uribia |3:00 pm | Marcha desde la Casa de Justicia hasta el Coliseo San José

53. Valle del Guamuez| 5:00 pm | Parque Principal Los Fundadores de la Hormiga

54. Valledupar | 9:00 am | Marcha de la Glorieta de la Ceiba hacia la plaza Alfonso López.

55. Villavicencio | 9:00 am |Marcha desde Villacentro hasta el parque central

56. Yopal |8:00 am | Marcha desde la Casa del Educador hasta el parque principal.

57. Yumbo | 6:00 pm | Plantón Parque Belalcazar

En el mundo:

1. Atenas 5:00 pm | Plantón en Acrópolis, en el Partenón.

2. Austin Texas |5:00 pm |Plantón en capitolio de Austin Texas

3. Barcelona |7:00 pm | Plantón en la Plaça de Sant Jaume y marcha hacia el Forat de la vergonya

4. Berlín| 3:30 pm | Marcha desde Dorothea-Schlegel-platz a la Taubenstr 23, sede de la Embajada de Colombia en Berlín.

5. Berna| 18H00| Plantón en Bahnhofplatz Bern.

6. Bilbao |19H00 |Kiosko de la Plaza del Arenal

7. Bruselas| 5:00 pm | Plantón Carrefour de l’Europe 2 (Gare Centrale) 1000 Bruxelles Belgique.

8. Buenos Aires | 4:00 pm| Plantón en el Obelisco

9. Caracas | 10:00 am | Mural en salida del metro Bellas Artes, Muro del organopónico Bolívar

10. Dubai | 3:00 pm | encuentro en Street 14b Jumeirah 2

11. Elche| 11:00 am| Plantón Ayuntamiento.

12. Estocolmo | 17H00| Plantón Frente a la Embajada Colombiana en Estocolmo Östermalmsgatan 46. Estación: Stadion

13. Foz de Iguazú| 7:00 pm |Concentración Jardín universitario

14. Frankfurt| 6:00 pm | Plantón frente al monumento del €. Willie-Brandt-Platz

15. Gijón Asturies, España | 20H00 | Concentración en Plaza del Marqués

16. Guadalajara | 6:30 pm | Marcha desde Instituto Cultural Cabañas hasta la plaza Universidad (Centro)

17. Innsbruck Austria| 5:30 pm| Plantón en la Annasäule Platz. Maria-Theresia Straße.

18. Karlsruhe |7.00 pm | Plantón detrás del palacio de Karlsruher Schloss

19. La Haya | 4:00 pm | Perfomance corte Penal Internacional pude Waaisdorperweg 5:00 pm| Plantón en embajada de Colombia en Países Bajos Groot Hertoginnelaam 14

20. Las Palmas Gran Canaria | 25 de julio | 18H00| Plantón frente al Consulado de Colombia.

21. Londres| 4:00 pm | Punto de Encuentro BBC Londres hasta Paliament SQ.

22. Lyon | 18H30 | Plaza Bellecour

23. Madrid | 7:00 pm | Plantón parque El Retiro entrada de la puerta de Alcalá.

24. México| 7:00 pm | Plantón en El Ángel de la Independencia.

25. Miami | 7:00 PM |Encuentro en 7932 W Sample Rd, Margate FL33065

26. Minneapoles| 5:00 pm | Encuentro en 3702 E Lake Street Copal 2º piso.

27. Montevideo| 6:00 pm | Plantón en la explanada de la Intendencia.

28. Montreal| 5:00 pm | Velatón frente al Consulado de Colombia.

29. Munich| 17H00 | Plantón Max-Joseph-Platz.

30. New York| 6:00 pm | Encuentro en Washigton SQ Park.

31. Nimes |7.30 pm| Plantón en Les Arenes

32. Oslo| 16H45 |Plantón en Centro Nobel de Paz

33. Ottawa-Gatinea| 18H30| Plantón Parlamento de Ottawa en la llama del centenario.

34. Oxaca |4:00 PM |Plantones en comunidades y regiones

35. Palencia |8.00 pm | Acción en la Calle Mayor.

36. Paris| 18H30| Plantón en Trocadero

37. Quebec | 17H00 | Atrio de la Iglesia de San Roche

38. Quito| 11:00 AM | Plantón al frente de la Embajada de Colombia Av. 12 de Octubre N° 24 – 528 y Luis Cordero, Edificio World Trade Center

39. Roma| 7:00 pm | FlashMob Piazza Santa María di Loreto – Marcha Pacífica Via dei Fori Imperiali.

40. San José | 6:00pm | Corte Interamericana de Derechos Humanos

41. Santiago de Chile| 6:30 pm | Plantón en la Plaza de Armas, frente a la Catedral.

42. Sao Paulo-Brasil |6:00pm | Manifestación en la plaza del Museo de Arte de Sao Paulo. av. Paulista 1578.

43. Sidney| 3 de agosto | 3:30 pm | Plantónen Terminal Internacional de Pasajeros de Circular Quay

44. Toronto | 6:00 pm | Matt Cohen Park (Bloor and Spadina).

45. Toulouse |20H30 | Plantón en Plaza Capitole

46. Tynset(Noruega) | 1:00 PM |Plantón en Tynset rådhuset

47. Valencia| 7:30 pm | Plantón en la Plaza de la Virgen.

48. Vancouver| 6:00 pm | Plantón afuera de la CBC en 700 Hamilton St.

49. Viena | 13H00 |Plantón frente a la embajada colombiana. Stadiongasse 6-8, 1010 Wien

50. Vitoria – Gasteiz (País Vasco) | 19H30 | Plantón Plaza de correos

51. Washington DC | 5:30 pm| Marcha desde la Salida del metro Dupont Circle, Q St & Connecticut Ave, NW

52. Winnipeg, Canadá | 6:00 pm | Plantón en la Entrada Grupal del Canadian Museum for Human Rights.

53. Zurich| 18H30| Staufacher en la Iglesia de San Jakob.