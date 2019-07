EE.UU.: justicia permite a Trump usar fondos del Pentágono para el muro

Loterias

Loterías del 25 de julio en Colombia:

Bogotá 0886 – Serie 236

Quindío 4734 – Serie 054

DORADO

Mañana 1157 – Tarde 3407

CULONA:

8353

ASTRO SOL

4819 – Signo Libra

ASTRO LUNA

0694 – Signo Escorpión

PIJAO:

4488

PAISITA:

Día 6079 – Noche 6383

CHONTICO:

Día 7315 – Noche 0019

CAFETERITO:

Tarde 1715 – Noche 8905

SINUANO:

Día 5260 – Noche 0148

CASH THREE:

Día 686 – Noche 788

PLAY FOUR:

Día 9938 – Noche 0999

SAMAN:

0889

CARIBEÑA:

Día 0756 – Noche 4365

WIN FOUR:

8823

EVENING:

2682

MOTILÓN:

Tarde 8890 – Noche 2529

LA FANTÁSTICA:

Día 5386 – Noche 3067

ANTIOQUEÑITA

Día 3742 – Tarde 6149