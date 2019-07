El colombiano Egan Bernal ganó inédita etapa y es el nuevo lider del Tour Francia

–Una etapa atípica, que no concluyó en la meta prefijada, porque se neutralizó en el penúltimo premio de montaña, debido a problemas de clima y malas condiciones de la carretera, se cumplió este viernes en el Tour de Francia. El ganador de la jornada, sin embargo, fue el colombiano Egan Bernal, quien al mismo tiempo se convirtió en el nuevo lider de la prueba.

La carrera se dio por terminada faltando un premio de montaña, a 26 kilómetros para completarse el recorrido sobre 126,5 kilómetros, entre Saint-Jean-de-Maurienne – Tignes, sobre 126,5 Kilómetros.

El primero en cruzar el penúltimo premio de montana fue Egan Bernal, quien en una impresionante demostración de fuerza y técnica, dejó parados a los favoritos. Solo lo alcanzó, luego en el descenso, Simón Yates, quien a la postre fue el segundo en la jornada.

?? @Eganbernal is now the only favourite in the first group. One clear goal for him: the Yellow Jersey.? ?? Egan Bernal a laché tous les autres favoris. Un objectif clair pour lui : le Maillot Jaune ! ?#TDF2019 pic.twitter.com/0od8UvKjAW — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2019

En todo caso, tras el premio de montaña el colombiano llevaba una ventaja de 1 minuto y 40 segundos sobre el resto.

Así fue el paso por este último punto de la jornada, en la cima del Col de l’Iseran (Categoría Especial – Km 89)

1. Bernal, 40 pts / 8»

2. S.Yates, 30 pts / 5»

3. Barguil, 24 pts / 2»

4. De PLus, 20 pts

5. Kruijswijk, 16 pts

6. Thomas, 12 pts

7. Buchmann, 8 pts

8. Nibali, 4 pts

Cuando se producía el descenso el director de la prueba se colocó en su carro al lado de Bernal y Yates para informarles que no era posible completar la etapa y que esta se neutralizaba.

Ambos corredores reprobaron la decisión moviendo sus cabezas, pero no había nada que hacer, de manera que se dio por terminada la etapa 19.

Y así lo hizo saber, pocos minutos después, la organización a través de su cuenta en Twitter:

? The day's course has been called due to adverse weather conditions, rider times have been taken at Col de l'Iseran.

? La course est arrêtée à cause des conditions climatiques. Les temps sont pris en haut du Col de l'Iseran.#TDF2019 — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2019

-La carrera del día ha sido suspendida por condiciones climáticas adversas, los horarios de los ciclistgas se han tomado en Col de l’Iseran. La carrera se detiene debido a las condiciones climáticas. Los tiempos se toman en la cima del Col de l’Iseran.

Y precisamente, esto era lo que ocurría más adelante en la carretera:

La 19ème étape du Tour de France est arrêtée ! @LeTour pic.twitter.com/ERJGrJhiuW — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) July 26, 2019

The route of the race when the race has been stopped. L'état d'une partie du parcours lorsque la course a été arrêtée. #TDF2019 pic.twitter.com/eHIxMR60RI — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2019



?? @alafpolak1 passes the summit alone, 2 minutes after @Eganbernal and 1 minute after the @GeraintThomas86/@s_kruijswijk group.

?? Julian Alaphilippe passe seule le sommet, deux minutes après Bernal et une minute après le groupe Thomas-Kruijswijk.#TDF2019 pic.twitter.com/bJoH8Rg8n6 — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2019

La ceremonia protocolar de pódium se celebró en Tignes para entregar los cuatro maillots de líder de la carrera: el amarillo y el blanco a Egan Bernal, el verde a Peter Sagan y el de lunares a Romain Bardet.

Este sábado se cumple la etapa 20, entre Albertville y Val Thorens, sobre 130 Kilómetros. Y el domingo será el cierre del Tour con el paseo de la víctoria en París.