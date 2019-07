Gobierno y empresa Rappi buscan acuerdo de condiciones para ‘rappitenderos’

La ministra del trabajo, Alicia Arango, sostuvo una reunión con los directivos de Rappi e integrantes del Gobierno Nacional, con el fin de establecer una mesa de trabajo que busca que la plataforma digital ayude a mejorar las condiciones de los rappitenderos.

“Desde el Gobierno apoyamos el emprendimiento, pero no podemos pasar por alto los derechos de los trabajadores. Tenemos la mejor voluntad de ayudar. No queremos competir o discutir con el tipo de trabajo que brinda Rappi, por el contrario, queremos encontrar soluciones que beneficien a los rappitenderos y también a la empresa”, mencionó la titular de la cartera laboral al inicio de la reunión.

Para Arango Olmos, el encuentro era muy necesario debido al significado que tienen las nuevas tecnologías en Colombia y la necesidad que tiene el país de adaptarse en lo laboral a otros modelos de contratación.

“Resalto la voluntad de Rappi para reunirnos y sacar adelante lo que, consideramos nosotros y consideran ellos, debe primar la protección de los trabajadores, independientemente de la forma de contratación que tengan. Ellos han estado muy abiertos a nuestras ideas. Hoy les envío un mensaje a los rappitenderos: aquí tienen a una empresa que quiere trabajar por ustedes”, señaló.

Así mismo, socializó que se conformarán mesas de trabajo con agendas definidas para resolver el tema de protección social de los rappitenderos. “El Gobierno Nacional apoya el emprendimiento y el modelo de Rappi y no tenemos ningún problema con que sean independientes, pero queremos que ellos tengan un tipo de protección social que les garantice sus derechos”, agregó.

El fundador y CEO de Rappi, Simón Borrero, expresó que están muy contentos y agradecidos por la oportunidad de dialogar.

“Una de las conclusiones más importantes de esta reunión es que juntos podemos mostrarle al país los beneficios de Rappi y cómo funciona el modelo de ingresos extra para los rappitenderos. Cosas que no se conocen y que son importantes como que en promedio ellos se conectan a la plataforma 14 horas por semana para lograr dichos ingresos extra. Es clave que el Gobierno esté buscando formas innovadoras de proteger a todas las personas que pueden ser estudiantes o tener otros trabajos y conectarse solo en las noches o fines de semana, para obtener esos ingresos que están necesitando”, explicó Borrero.

También expuso que Rappi está alineado con el Gobierno y que es fundamental empezar una nueva conversación que será el inicio de una innovación que le va a traer más progreso al país. “Cotizar de una forma flexible, como lo que está tratando de impulsar la Ministra es necesario. Que esta cotización no necesariamente sea sobre la base del mínimo sino sobre ingresos. Por ejemplo, si yo me conecto solo por 6 horas y tengo ingresos durante ese lapso, debería poder aportarle a mi futuro de acuerdo con los ingresos de ese tiempo en el que me conecte a la aplicación”, puntualizó.

También participaron, los viceministros, de Relaciones Laborales e Inspección, Carlos Alberto Baena, de Empleo y Pensiones, Andrés Uribe y de Economía Digital, Jehudi Castro; el consejero para la Innovación y Transformación Digital, Víctor Muñoz; el presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa; presidenta de Procolombia, Flavia Santoro y el gerente general de Innpulsa Colombia, Ignacio Gaitán; entre otros.