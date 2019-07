Procuraduría pide condicionar ingreso de Musa Besaile a la JEP

Loterias

Loterías del 27 de julio en Colombia:

Baloto 09 13 18 19 33 09

Revancha 05 16 18 25 30 01

Boyacá 6653 Serie 282

Cauca 2032 – Serie 061

DORADO

Mañana 0844 – Tarde 9568 – Noche 3233

CULONA:

1420

ASTRO SOL

7620 – Signo Virgo

ASTRO LUNA

3685 – Signo Virgo

PIJAO:

7476

PAISITA:

Día 0306 – Noche 4334

CHONTICO:

Día 2395 – Noche 5352

CAFETERITO:

Tarde 9650 – Noche 5479

SINUANO:

Día 8076 – Noche 7106

CASH THREE:

Día 570 – Noche 797

PLAY FOUR:

Día 1956 – Noche 8556

SAMAN:

5183

CARIBEÑA:

Día 0114 – Noche 2909

WIN FOUR:

5919

EVENING:

9878

MOTILÓN:

Tarde 4620 – Noche 4731

LA FANTÁSTICA:

Día 5404 – Noche 1648

ANTIOQUEÑITA

Día 9513 – Tarde 3293

Paisa Lotto

8049