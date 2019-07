Tour de Francia: Organización no le dio el triunfo de la etapa 19 al colombiano Egan Bernal, pero lo confirma como Líder

–Por razones que no explicó, la organización del Tour de Francia anunció que «no hay ganador» en la etapa 19 cumplida este viernes, tras ser suspendida al paso del penúltimo premio de montaña. Debió adjudicarla al colombiano Egan Bernal, que cruzo este alto en solitario. Sin embargo, confirmó que Bernal es el nuevo líder de la prueba.



Bernal es el tercer colombiano que se viste de amarillo en la principal prueba ciclistica mundial. Los anteriores fueron Víctor Hugo Peña, en el año 2013 y Fernando Gaviria, en 2018.

So many Colombian fans on hand to see @Eganbernal pull on the yellow jersey. What an incredible day at the Tour! #TDF19 pic.twitter.com/8LLdTb0aXh — Team INEOS (@TeamINEOS) July 26, 2019

En su cuenta en Twitter, la organización del Tour trinó:

-Debido a la interrupción en el camino de hoy, no hay un ganador de la etapa o el ciclista «más agresivo» para la etapa 19. Las clasificaciones de Jersey se han establecido utilizando los tiempos registrados en la cima del Col de l’Iseran.

También en su página oficial, bajo el titular «No habrá ganador de la etapa 19″, escribió:

-Debido a las condiciones meteorológicas excepcionales que han obligado a parar la carrera por motivos de seguridad, no se proclamará ningún ganador de etapa en Tignes. Tampoco habrá Premio de la Combatividad hoy. Los tiempos válidos serán aquellos registrados en la cima del Col de l’Iseran y servirán para establecer la nueva clasificación general. Egan Bernal conserva el maillot blanco y se enfunda el amarillo; Peter Sagan sigue de verde y Romain Bardet reinará de nuevo en la montaña».

Además publicó la nueva cabeza de la clasificación general, así:

1. Egan Bernal

2. Julian Alaphilippe, a 45»

3. Geraint Thomas, a 1’03»

? @Eganbernal, a very emotional new wearer of the Yellow Jersey.

? Egan Bernal, un nouveau Maillot Jaune très ému.#TDF2019 pic.twitter.com/xJFkcuO8fW — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2019

La etapa de la fecha se dio por terminada faltando 26 kilómetros para la meta prefijada, debido a las malas condiciones de la carretera, taponada por la nieve.

También reseñó así la clasificación provisional en la cima del Col de l’Iseran:

1. Bernal

2. S.Yates, a 5’’

3. Barguil, a 41’’

4. De Plus, a 50’’

5. Kruijswijk, a 50’’

6. Thomas, a 50’’

7. Buchmann, a 50’’

8. Nibali, a 50’’

9. Porte y Mühlberger, a 1’18’’

11. Poels, Caruso y Valverde, a 1’50’’

14. Alaphilippe, a 2’07’’

15. Uran, a 2’30’’

The route of the race when the race has been stopped. L'état d'une partie du parcours lorsque la course a été arrêtée. #TDF2019 pic.twitter.com/eHIxMR60RI — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2019

Y esta era el sitio de meta, imposible vía para los ciclistas: