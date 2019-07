Colombianos marcharon para rechazar ola criminal contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos

Loterias

Loterías del 26 de julio en Colombia:

Medellín 5458 – Serie 304

Santander 8959 – Serie 011

Risaralda 8662 – Serie 023

DORADO

Mañana 5518 – Tarde 6056

CULONA:

0634

ASTRO SOL

7981 – Signo Libra

ASTRO LUNA

7628 – Signo Capricornio

PIJAO:

8484

PAISITA:

Día 4959 – Noche 3450

CHONTICO:

Día 4727 – Noche 9054

CAFETERITO:

Tarde 3088 – Noche 5449

SINUANO:

Día 2831 – Noche 3635

CASH THREE:

Día 234 – Noche 546

PLAY FOUR:

Día 9261 – Noche 0530

SAMAN:

3776

CARIBEÑA:

Día 0600 – Noche 1651

WIN FOUR:

7573

EVENING:

8779

MOTILÓN:

Tarde 8590 – Noche 8508

LA FANTÁSTICA:

Día 6393 – Noche 4920

ANTIOQUEÑITA

Día 5139 – Tarde 9724