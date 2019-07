Egan Bernal: “Este triunfo no es solo mío sino de todo un país”

–Fue recatado, no quiso soltar de una que ya que era el campeón. Con la humildad que caracteriza a los de su tierra, Zipaquirá, Cundinamarca, Egan Bernal advirtió en primera instancia: «Ya estamos a poco tiempo de hacerlo oficial».

Tras cumplirse la etapa 20 y recordando que queda todavía una jornada, este domingo, aunque esta tradicionalmente ha sido de trámite, el colombiano, no obstante, remató que «este triunfo no es solo mío sino de todo un país».

Y agregó: «Queda una etapa pero, normalmente y si todo sale bien, puedo decir que he ganado mi primer Tour».

Egan, colombiano, oriundo de Zipaquirá, Cundinamarca, es efectivamente el campeón del Tour 2019.

Habló sobre la jornada cumplida este sábado.

«La última subida fue muy dura. Jumbo-Visma rodaba fuerte para entrar en el pódium. Nosotros estábamos en una posición cómoda y yo me sentí muy bien. Estoy contento. Creo que todavía no he asimilado lo que ha pasado».

También se declaró emicionado: «Es increíble pensar que he ganado mi primer Tour. Solo quiero llegar mañana a la línea de meta de París y luego ya estaré más tranquilo».

Además, puntualizó: «Colombia está a punto de ganar su primer Tour, siento el triunfo no sólo mío sino de todo un país. Ya tenemos el Giro, La Vuelta pero nos faltaba un Tour y es un honor pensar que puedo ser yo el que lo consiga».



Dijo que su padre no podía hablar al principio pero cuando ha podido, me ha felicitado. Estaba a punto de llorar. Para nosotros es un sueño. Hace unos años veíamos el Tour por la tele y pensábamos que era algo imposible de alcanzar. Uno piensa «qué chevere sería estar algún día ahí», pero lo ves muy lejano. Ahora estamos acá y se juntan muchas emociones», concluyó.

Con lo ocurrido hoy en @LeTour, @Eganbernal está a punto de coronarse campeón de la carrera más importante del mundo. Nos llena de emoción y de alegría a todos los colombianos. Gracias a él, a @NairoQuinCo a @UranRigoberto y a todos nuestros grandes pedalistas. #TourDeFrancia2019 pic.twitter.com/FRVC5p8Kqn — Iván Duque (@IvanDuque) July 27, 2019