Egan Bernal hace historia; es el gran campeón del Tour de Francia a los 22 años

–En la penúltima etapa del Tour de Francia, el colombiano Egan Bernal se coronó campeón, haciendo historia, porque logró este título a sus escasos 22 años de edad. Ahora solo queda el paseo de la Victoria en París, sobre los Campos Elíseos, este domingo, en una etapa de 128 kilómetros, en la cual se protocolizará la hazaña del colombiano.

Vicenzo Nibali ganó la etapa y de cuarto entró Egan Bernal. Luego ingresaron otros dos colombianos: Rigoberto Urán y Nairo Quintana, quienes terminan la prueba integrando el top 10, más exactamente séptimo y octavo, respectivamente. Otro hecho histórico para Colombia.

Esta fue la llegada de la etapa 20

1. Vincenzo Nibali

2. Alejandro Valverde

3. Mikel Landa

4. Egan Bernal

5. Geraint Thomas

6. Rigoberto Urán

7. Enmanuel Buchmann

8. Steven Kruijswijk

9.Wot Poels

10. Nairo Quintana

Vincenzo Nibali lucho hasta el final para conseguir su 6ª victoria de etapa en el Tour de Francia.

Relive the last kilometre of the 20th stage, with the immense victory of @vincenzonibali and the strong finish from @Eganbernal. ? Revivez le dernier kilomètre de cette 20ème étape, avec la victoire de Vincenzo Nibali et le sacre d'Egan Bernal. ?#TDF2019 pic.twitter.com/W1Lf5IHBFc — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2019



—

Con Egan Bernal, Colombia, tras 45 años cumplió su sueño; obtuvo su primer Tour. España se demoró más de 60 años para lograrlo.



Salvo un hecho extradeportivo puede quitarle la corona de campeón del Tour al colombiano Bernal. Siempre, la última etapa en los campos Elíseos, es de trámite, en la cual el ganador brinda en plena carrera con champaña. Esto es lo que se espera que haga Egan este domingo.

This is what it means! An out-pouring of emotion from @Eganbernal at the finish #TDF2019pic.twitter.com/xg4qnng5kc — Team INEOS (@TeamINEOS) July 27, 2019

Top 10 de la clasificación general, a una etapa para terminar el Tour:

El cuarto colombiano en competencia, Sergio Luis Henao Montoya, de Team Emirates, ocupa la casilla 47.

La primera incursión de Colombia en el Tour de Francia fue en el año 1975, con Martín Emilio «Cochise» Rodríguez, quien terminó 27 en la clasificación general. Luego en el 84, Colombia obtuvo su primer triunfo en la prueba: Lucho Herrera, ganó una etapa.