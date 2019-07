El campeón del Tour de Francia 2019 Egan Bernal realiza el paseo de la victoria en París

–La hazaña cumplida, sentando un precedente como uno de los más jóvenes en coronarse campeón, apenas a los 22 años, el colombiano Egan Bernal da este domingo el paseo de la victoria en París, al cierre del Tour de Francia 2019.



En Colombia sigue la celebración por este gran logro del ciclismo colombiano en la más importante prueba del ciclismo mundial.

Faltando apenas dos etapas para el final del Tour, el colombiano Egan Bernal se apoderó de la casaquilla amarilla que distingue al líder. En la jornada del sábado, penúltima etapa, con fin en montaña, Bernal consolidó su triunfo.

ICYMI: Here's the moment @EganBernal & @GeraintThomas86 crossed the line together as the pair all but wrapped up a one-two finish at the Tour de France.

Get all the reaction: ??https://t.co/FWfAWOPONE pic.twitter.com/J6YayAQ6gw

— Team INEOS (@TeamINEOS) July 27, 2019