París corona al colombiano Egan Bernal campeón del Tour de Francia 2019 con todos los honores

–Los colombianos convirtieron en una fiesta los emblemáticos Campos Elíseos, los hicieron vibrar al terminar la etapa de cierre este domingo para celebrar la hazaña del primer Tour de Francia por su compatriota Egan Bernal.

La bandera tricolor no dejó de ondear, mientras los colombianos, luciendo la amarilla de la Selcción, improvisando instrumentos musicales, dieron rienda suelta a sus emociones por este histórico triunfo de un muchacho de Zipaquirá, Cundinamarca, de apenas 20 años de edad. Este hecho le valió otro título: el mejor jóven.

En el territorio colombiano se vivió una fiesta similar frente a los televisores.

En París estuvo todo el mundo y los vítores y consignas fueron para el colombiano Egan Bernal.

Los fanáticos, se rindieron frente al nuevo campeón de la más importante competencia del mundo por etapas.

Pero también los honores fueron para los otros colombianos que intervinieron en esta edición y que terminaron en el top 10 de la clasificación general:

7. Rigoberto Uran Uran

8. Nairo Quintana Rojas

Y no se puede olvidar a Sergio Luis Henao Montoya, del equipo UAD, quien se ubicó en la casilla 47.

En desarrollo de la etapa, los cuatro compatriotas se pusieron al frente, para captarse esta histórica fotografia:

Antes de arrancar la prueba, Egan, como un niño disfrutó al máximo. Lo hizo desde que llegó al sitio donde se daría la largada de la etapa de cierre.



En medio de la competencia, vino el tradicional brindis con champaña. Esta vez le correspondió al equipo INOS y su líder y campeón. Fondo blanco.

A great Champagne moment ?? And new for 2019, a photo bomb from @petosagan ? #7eamINEOSpic.twitter.com/j99OsFzGS0 — Team INEOS (@TeamINEOS) July 28, 2019



El espectaculo lo dieron los sprinter, en la disputa de la etapa 21.

Este fue uno de ellos:

? Final sprint on the Champs-Elysées. It can be a very close one like in 2016 in Limoges between Marcel Kittel and Bryan Coquard. ? Dernier sprint sur les Champs-Elysées. Victoire à un boyau avec @Continental_fr en perspective comme en 2016 à Limoges entre Kittel et Coquard ? pic.twitter.com/GntWIZvtXb — Tour de France™ (@LeTour) July 28, 2019

Previamente, a la última etapa, se recordaron momentos especiales del campeón Egan Bernal.

Y fue nada menos que Chris Froome, el que llevó a la red social el llanto del colombiano:

What a moment for @Eganbernal , his family and for Colombia ??? It was never a case of if he would wear the yellow jersey but when! So proud of him and of course the amazing work of @TeamINEOS ?#TDF2019 pic.twitter.com/c5lHPe4Ciw — Chris Froome (@chrisfroome) July 26, 2019

Y así sono la campana para la última vuelta del Circuito en París, que ganó en espectacular spring Caleb Ewan, del equipo Lotto_Soudal.

Y Egan Bernal, posó aquí con su equipo INOS.

El encuentro con la familia:

? @Eganbernal and his family share the emotion as he crosses the line.

? Egan Bernal retrouve sa famille dès la ligne passée pour partager son émotion.#TDF2019 pic.twitter.com/mUiWUFEARN — Tour de France™ (@LeTour) July 28, 2019

Tras 3 mil 365.8 kilómetros, el Tour del Aniversario 100, dejó el siguiente top 10 de la clasificación general:

La celebración en el podio:

A proud moment seeing these two riders on the podium. Our second 1-2 at the Tour de France #7eamINEOS pic.twitter.com/e2YrvsiV6e — Team INEOS (@TeamINEOS) July 28, 2019