LAS LEYES DEPORTIVAS, MODELO DE EQUIDAD (I parte)

EL DEPORTE ENNOBLECE EL ALMA

Y engrandece a los pueblos. Gracias al gran campeón Egan Bernal y por supuesto que a su familia. Gracias a los también campeones Nairo, Rigo y Henao por enseñarnos que si ocupamos la mente en buenas acciones es posible vivir en PAZ.

Colombia entera está orgullosa por sus hazañas y quiera Dios que su ejemplo sirva para que los violentos abandonen sus odios, rencores, deseos de causar daño y encuentren el camino del bien obrar y decidan sembrar la paz en sus hogares. Amén.

PRACTICAR EL DEPORTE DESDE NIÑOS

Siempre he procurado que el deporte, la actividad física, sean mis amigos. Son parte del buen vivir, de la buena salud física y mental. Hice parte del equipo de atletismo de mi colegio, la Normal Superior de Cundinamarca en Zipaquirá y a nivel puramente recreacional practiqué el ciclismo. Los años pesan, pero pesan menos porque voy con regularidad al gimnasio, camino, uso poco el vehículo, tomo aire fresco los fines de semana y cada vez que puedo, me subo a la bicicleta pero ahora con prudencia y moderación.

Soy amigo del Judo y he leído reglamentos de deportes como el ciclismo, el básquet, el futbol, el judo, el boxeo, la lucha, el automovilismo y he llegado a la conclusión que las leyes deportivas son el más claro ejemplo de equidad.

¿QUE ES LA EQUIDAD?

Afirmo que la equidad, es la base de la justicia y ésta el fundamento de la PAZ. Sin equidad no hay justicia y sin justicia no hay paz. En Colombia, un habitante de Argelia, Cauca, agregó: Mientras haya hambre (inequidad), marihuana y coca, no habrá PAZ.

Los diccionarios enseñan que la equidad es “La cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones.” Y agregan: “Cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra.” Y “Tratar a todos por igual respetando y teniendo en cuenta sus diferencias y cualidades”.

La verdadera equidad se da cuando se trata a todos por igual respetando y teniendo en cuenta sus diferencias y cualidades, pero sin que los que tienen menos o merecen menos, tengan menos de lo necesario para vivir dignamente.

La vida digna, la vivienda decente, la educación básica, el trabajo decoroso y la recompensa justa por el trabajo, son los pilares sobre los que descansa y se hace realidad la EQUIDAD.

Si estos derechos no se garantizan, la familia, la sociedad y el País, serán inequitativos y si la inequidad es desequilibrante las personas tendrán vida indigna y se moverán entre conflictos sociales.

UN CASO EN EL QUE SE APLICÓ MAGISTRALMENTE LA EQUIDAD

El viernes 26 de julio de 2019, se corría la etapa No 19 del Tour o vuelta a Francia. Inesperadamente la naturaleza volcó sobre la vía una masa gigante de granizo. Era imposible avanzar y la Organización debió neutralizar la etapa.

La preservación de la vida de los deportistas era superior al deber de terminar la etapa y llegar a la meta para cumplir compromisos comerciales.

El reglamento de la Unión Ciclística Internacional no tiene una solución precisa para estos eventos, pero señala unas pautas para dar la mejor solución, LA SOLUCIÓN MAS EQUITATIVA, la que sea más justa para todos.

La norma 2.2.029 del reglamento, CAPÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES, reza:

“En caso de accidente o de incidente que pueda afectar o

falsear el desarrollo regular de la prueba en general, o de una etapa en particular, el director de la organización, con el acuerdo del colegio de comisarios, podrá decidir en todo momento, después de informar a los cronometradores, alguna de las acciones siguientes:

1) Modificar el recorrido.

2) Determinar una neutralización temporal de la carrera o de la etapa.

3) Considerar la etapa como no disputada.

4) Anular una parte de la etapa, así como todos los resultados de las clasificaciones intermedias que pudiera haber, y dar una nueva salida en las proximidades del lugar en el que aconteció el incidente.

5) Conservar los resultados adquiridos.

6) Volver a dar una nueva salida teniendo en cuenta las diferencias registradas en el momento del incidente.

Era necesaria una acción, una decisión en equidad, si se quiere salomónica y democrática, sin apelaciones, ni tutelas.

Y la Organización decidió: 1) Terminar la etapa; 2) Conservar los tiempos adquiridos y debidamente registrados en el lugar más cercano al sitio del accidente dado por la naturaleza y ese sitio fue el alto de montaña en la cima del Col de l’Iseran; 3) No dar ganador de la etapa; 4) No dar el premio a la combatividad; 5) Anunciar oficialmente la nueva clasificación general; 6) Por anuncios de posibles derrumbes de granizo o mal tiempo para el día sábado, recortaron el recorrido y rediseñaron el curso de la etapa.

Los ciclistas fueron llevados a sus hoteles y conforme a la nueva clasificación general se hizo la ceremonia de entrega de las camisetas para cumplir con los compromisos comerciales por todos los medios de comunicación contratados.

Esta decisión es la más equitativa que pudo tomarse, para garantizar el reconocimiento a los ciclistas, a los equipos, a los organizadores y al público en general.

En la lección de la semana entrante volveré sobre deporte y equidad en la familia.

