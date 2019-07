Un hombre se venga de serpiente matándola a mordiscos

Loterias

Loterías del 28 de julio en Colombia:

DORADO

Noche 4603

CULONA:

6286

ASTRO LUNA

2462 – Signo Virgo

PIJAO:

6276

PAISITA:

Día 3538 – Noche 1891

CHONTICO:

Día 9280 – Noche 0920

CAFETERITO:

Noche 2319

SINUANO:

Día 3087 – Noche 3488

CASH THREE:

Día 575 – Noche 774

PLAY FOUR:

Día 1851 – Noche 3709

SAMAN:

5670

CARIBEÑA:

Día 7755 – Noche 3176

WIN FOUR:

6542

EVENING:

6008

MOTILÓN:

Tarde 1344 – Noche 6409

LA FANTÁSTICA:

Noche 2597

ANTIOQUEÑITA

Día 1686 – Tarde 4736

RESULTADOS DEL SÁBADO 27 DE JULIO

Baloto 09 13 18 19 33 09

Revancha 05 16 18 25 30 01

Boyacá 6653 Serie 282

Cauca 2032 – Serie 061