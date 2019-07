61% de compañías de servicios financieros y aseguradoras planean cambiar su modelo a plataformas digitales

Con base al estudio realizado por NTT DATA, que se ha publicado hoy, las nuevas tecnologías digitales, la creciente competencia y la evolución de las expectativas del consumidor está llevando al 61% de las compañías de servicios financieros y aseguradoras a alejarse de los modelos de negocio tradicionales y verticales donde se ofrece a los clientes sólo producto propio.

Este tipo de organizaciones está avanzando hacia la creación de plataformas de negocio digitales que permitan operar con fintechs, insurtechs y otros partners del ecosistema global para ofrecer a los clientes valor añadido 24 horas al día durante los 7 días de la semana. Como resultado, nueve de cada 10 empresas de servicios financieros y aseguradoras confían en la necesidad de la transformación digital.

Nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial o Blockchain, son las que el 53% de las empresas identifican como las de mayor impacto, al mismo tiempo que el estudio destaca la preocupación de los líderes por los gigantes tecnológicos. En base al estudio, el 84% de las firmas explican que otras industrias ajenas a los servicios financieros y aseguradores están teniendo una influencia relevante en el mercado, y el 83% considera que empresas como Amazon, Apple y Facebook, podrían convertirse en competidores relevantes a la hora de ofrecer productos financieros.

“Compañías digitales como Amazon, Google o Netflix que proveen experiencias digitales a los consumidores de una manera sencilla y rápida están cambiando las expectativas de los clientes en materia de servicios financieros y aseguradores”, explica Toshi Fujiwara, Director y Vicepresidente Ejecutivo Senior de NTT DATA. “Estos gigantes tecnológicos operan mediante modelos de negocios ágiles que les permiten poner en valor los datos de los consumidores y desarrollar nuevos productos con precios competitivos para dar mejores servicios móviles a los clientes”.

En línea con este contexto de mercado, el 85% de los encuestados ha indicado que las plataformas de negocio digital representan una oportunidad para reposicionar sus compañías, mientras que el 83% confirma que la integración de sistemas core en estas plataformas es importante para su posición competitiva en los próximos 3 y 5 años. No obstante, sólo el 23% afirma que sus compañías cuenten con una plataforma digital que esté funcionando y generando beneficios.

“Los bancos han sido negocios digitales durante décadas, transfiriendo dinero a la velocidad de la luz. Remodelar sus capacidades y construir una verdadera plataforma de negocio digital permitirá a las compañías crear y soportar múltiples modelos de negocio sobre un único marco técnico sin tener que reemplazar los sistemas core que han quedado obsoletos”, comenta Wayne Busch, Presidente de Servicios Financieros de NTT DATA Services. “Esto ayudará también a desarrollar acuerdos con fintechs e insurtechs para permitir una incorporación más sencilla de las nuevas tecnologías digitales, a través de interfaces de programación de aplicaciones y el uso compartido de los datos de consumidores”.

Principales resultados del estudio:

1) El 61% de las compañías de servicios financieros y aseguradores están cambiando sus modelos de negocio para competir con empresas digitales como Amazon o Apple

-17% prevé desarrollar los mejores productos y venderlos a través de partners dentro y fuera de la industria de servicios financieros y aseguradores

-14% prevé convertirse en el mejor proveedor de experiencia de usuario y vender productos de otras compañías de servicios financieros y aseguradores

-14% prevé convertirse en un marketplace online y vender diferentes productos financieros y aseguradores

-14% prevé crear una plataforma como el Apple App Store

2) Cada sector dentro de la industria de servicios financieros y aseguradores está evolucionando su modelo de negocio de forma diferente

-52% de las aseguradoras planea mantener un modelo tradicional de servicio completo, mientras que el 21% indica un cambio hacia el desarrollo de los mejores productos

-16% de los bancos se inclinan por la opción de valorar la creación de plataformas y el 20% planea evolucionar hacia un marketplace online

-20% de los firmas de trading, mercados de capitales y gestión patrimonial planea enfocarse en el desarrollo de los mejores productos y otro 20% en convertirse en el mejor proveedor de experiencia de usuario

3) Las compañías de servicios financieros y aseguradores están en las etapas tempranas de madurez de las plataformas de negocio digitales

-Sólo el 23% tienen una plataforma de negocio digital funcionando y generando beneficios

-77% de las firmas están en las fases previas de planificación o no tienen ningún plan

4) Las aseguradoras están por delante de otros sectores financieros a la hora de tener construida una plataforma de negocio digital

-32% de las firmas aseguradoras tienen construida una plataforma de negocio digital comparado con el 23% de los bancos y el 19% de las compañías de trading, gestión patrimonial y de mercados de capitales

5) Europa está avanzada en el desarrollo de plataformas de negocio digitales debido a la regulación PSD2. El ranking de países de mayor a menor grado de madurez es el siguiente:

-43% Italia

-38% Alemania

-23% España

-22% Japón

-18% Reino Unido

-8% Estados Unidos

6) Las compañías de servicios financieros y aseguradores esperan beneficios de la inversión en plataformas de negocio digitales. El 23% de las compañías tienen estas plataformas funcionando y generando resultados:

-46% provee una mejor experiencia de usuario

-44% responde de forma más rápida a las necesidades del mercado

-44% incrementa la facturación

-41% aumenta la retención de clientes

7) Acuerdos con fintechs e insurtechs se convertirá en una estrategia habitual.

-84% confirma que las fintechs y las insurtechs se convertirán en actores relevantes, permitiendo nuevos acuerdos

-66% de los partners de distribución para estas compañías incluyen fintechs e insurtechs, además de start ups de servicios financieros y firmas no tradicionales.

-53% espera integrar productos de terceros en sus plataformas de negocio digitales

“Las instituciones financieras y aseguradoras más avanzadas digitalmente ven en estas plataformas de negocio digitales el camino efectivo para modificar el legado de los sistemas core con aplicaciones y funciones digitales”, analiza José Pablo Carbonell, CEO de everis en Europa. “Aquellos que pretendan mantener sus modelos de negocio verticales apalancados en tecnologías obsoletas tendrán dificultades para ser relevantes en el nuevo mundo de plataformas y ecosistemas digitales”.

Puede acceder al informe “Digital to the Core: Transforming Financial Services and Insurance in the New World of Digital Business Platforms and Ecosystems,” en el siguiente link.

Para el estudio, NTT DATA ha encuestado a 471 directivos de los sectores de banca, seguros, trading, gestión patrimonial y tarjetas y pagos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España, Italia y Japón durante el inicio de 2019. Cerca del 50% de los encuestados pertenecen a instituciones con más de 10.000 millones de facturación anual y el 55% de los que completaron la encuestan son C-Level.