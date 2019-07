‘Baby Flow’ de La Voz Kids vive un desafío por el tamaño de sus senos

La exparticipante de la Voz Kids, Baby Flow, concedió una entrevista para el programa de Caracol, La Red, donde reveló los problemas que ha enfrentado a causa del tammaño de sus senos, y hasta ha pensado en hacerse una cirugía de reducción.

La joven Tatiana Cañizales, que hoy en día tiene 18 años, lucha con un problema personal, y a pesar de su corta edad, la ‘Baby Flow’ fue señalada de haberse realizado un aumento de busto.

Baby Flow asegura que nunca se operó los senos. De hecho, cuenta que el tamaño de estos es tan grande que le produce dolores de espalda.

Además, indica que el tamaño le trae molestias pues no puede usar toda la ropa que le gustaría.

“Es un poco tortuoso. Tengo amigas que me dicen que quieren tener mis pechos y yo les digo que no”, dijo la joven en el programa.

“Yo no me puedo colocar cualquier camisa que yo quiera. Mi mamá siempre me dice: ‘no te puedes poner esa ropa porque no se te va a ver bien’”, dijo la joven artista.

Por esta razón, la artista urbana está pensando seriamente en realizarse una cirugía para reducir el tamaño de su busto, sin embargo, aún no toma la decisión porque quiere estar totalmente segura de esta intervención, pues tiene claro que es algo complicada y podría estar expuesta a otros problemas.