Parque de Las Aguas: De obra civil abandonada a emporio turístico regional

Pasaron 19 años para que esta megaobra fuera entregada. La mañana del martes la empresa contratista firmó junto a la Gobernación y el Idury el acta de entrega para que se inicien los procesos de apropiación del complejo acuático.

Con una inversión superior a $20.000 millones y financiado con recursos de regalías aportadas por el Departamento, la Gobernación de Casanare, la Contraloría General de la Nación y la Contraloría Departamental junto a la Interventoría, firmaron el acta de entrega al municipio, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Rural de Yopal.

La construcción se inició en el año 2000, con el Gobernador William Pérez. El actual mandatario departamental, Alirio Barrera, le apostó a terminar la obra, considerada uno de los elefantes blancos que recibió su administración, inyectándole más de $3.000 mil millones.

Es el primer parque de los llanos que cuenta con todas las características y condiciones acuáticas de construcción artificial para uso, recreación y deporte. Es una obra civil y paisajística similar a la ubicada en Santander y cumple con las condiciones internacionales exigidas en la operación, y sobre esta hay expectativa para que se convierta en un dinamizador financiero en un departamento que le apuesta a ‘despetrolizar’ su economía y dar viraje al turismo.

«Nosotros nos encontramos un contrato de 18.000 millones de pesos en 2016, nos hallamos con un Parque de Las Aguas sin agua» dice Héctor Miguel González, secretario de Obras del Departamento.

El Parque de Las Aguas cuenta con siete atracciones, tres toboganes un río lento, piscina de niños, piscina de adultos, piscina de olas de última tecnología, restaurantes, kioskos, parqueaderos, baños, zonas comunes, espacios urbanísticos y de paisajismo, entre otros. Funcionará con equipos de alta tecnología mecánicos y electromecánicos; planta propia de tratamiento de aguas, pozo profundo de uso exclusivo, servicio de gas y con operación de Enerca para suministrar el servicio de energía.

Esta infraestructura recreacional proporcionará por lo menos 50 empleos directos en temporada baja, duplicando el personal en temporada alta, y espera traer en el primer año por lo menos 150 mil turistas, según el estudio de mercado realizado por los contratistas. Con una capacidad instalada de 2800 personas, el Parque de Las Aguas promete ser uno de los atractivos turísticos más importante de la Orinoquía.

El periodista Orlando Correa, accionante para la terminación de la obra, reconoció el trabajo decidido de Alirio Barrera, quien destinó recursos para que hubiese agua en esta obra que será un emblema de turismo regional.

“Con todo cariño y responsabilidad aportamos los recursos necesarios para culminar esta obra, porque lo que vemos es que son recursos públicos. Hacemos claridad, esto no una inauguración, estamos firmando la entrega con la Alcaldía y los entes de control, como debe ser, después de casi dos décadas, haciendo realidad este sueño de los llaneros” puntualizó el mandatario departamental.

Cronología y antecedentes

Los estudios y diseños del parque comenzaron en el año 2000. Se dio inicio a la construcción de la primera etapa del área de piscinas hasta el año 2014. En este período se realizaron 7 contratos e invirtieron más de $8.000 millones de pesos. Durante estos años, en el 2010 el periodista Orlando Correa interpone una acción popular.

En el 2014 el contratista Oregón y compañía comienza a trabajar en un contrato para revisar la recuperación, mantenimiento y puesta en marcha de la obra.

En el 2015 se realiza una inversión de $18.501.526.188 millones y $1.700 millones en interventoría. Posteriormente se adiciona $9.250.763.094 millones para un total de $24.660.522.208 millones con la puesta en marcha del contrato No. 0840 de 2015 y sus adicionales.

En el año 2016, llega a la Gobernación de Casanare Alirio Barrera y fija su mirada a esta obra inconclusa dentro de los elefantes blancos. Es así como nace el adicional No. 2 al contrato 0840 que tiene por objeto construir el pozo profundo y la plata de tratamiento de agua potable, esto a razón que debido a la crisis de agua de la ciudad se carecía del servicio. También se construyen y señalizan las zonas de parqueo y se realizan algunas obras complementarias. Con una inversión de $3.000.573.022 mil millones.

El 14 de junio de 2018 ya el contratista termina la obra, pero la gobernación al hacer la revisión, encuentra 2 aspectos que no permite la operación: No tenía divisiones en la zona de baños y los parqueaderos no contaban con cárcamos. El contratista asume y subsana los faltantes.

Durante gran parte del proceso la Contraloría empezó a investigar los contratos de vigencias anteriores y a revisar a detalle cada uno de los aspectos de este elefante blanco, junto con la gobernación iniciaron el llamado comité de moralización, llevando a cabo diferentes procesos judiciales con el acompañamiento de los entes de control.

Otros inconvenientes de la obra fueron los permisos que deberían expedir Corporinoquía y el Idury y que tardaron más de un año en salir, en un proceso que regularmente se lleva a cabo en 3 meses.

En marzo de este año se entregó el informe de recibo final de obra por parte de la interventoría y de todos los elementos reales inventariados. Este trabajo de campo se realizó del 2 al 12 de julio con el contratista, el personal de la secretaria de Obras del Departamento, algunos delegados de los entes de control, interventoría y Alcaldía.

Después de saneada toda la contratación de la obra y los entregables aceptados, hoy es un hecho real y se entrega el parque para su posterior entrada en operación con el servicio de energía con Enerca; con un pozo profundo de agua potable de uso exclusivo y capacidad de abastecimiento suficiente construido por la Gobernación; y con todos espacios de recreación adecuados a los sistemas modernos exigidos para un parque de talla internacional. La entrega se realizó a la Alcaldía municipal de Yopal y al Idury, los cuales se encargarán de la operación del activo.

De esta manera la Gobernación le cumple a Yopal, a las veedurías, a los entes de control y a la ciudadanía en general, entregando de manera formal esta obra que será ‘la joya de la corona’ en materia de inversión para Casanare y su gente.