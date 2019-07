Colombia firma con China convenio para repatriar compatriotas presos en el gigante asiático

Loterias

Loterías del 30 de julio en Colombia:

Cruz Roja 5090 – Serie 129

Huila 2877 – Serie 016

DORADO

Mañana 7227 – Tarde 3257

CULONA:

3727

ASTRO SOL

8436 – Signo Acuario

ASTRO LUNA

6032 – Signo Escorpión

PIJAO:

2187

PAISITA:

Día 4031 – Noche 1501

CHONTICO:

Día 2363 – Noche 3324

CAFETERITO:

Tarde 7771 – Noche 0093

SINUANO:

Día 0568 – Noche 2828

CASH THREE:

Día 307 – Noche 808

PLAY FOUR:

Día 3045 – Noche 1139

SAMAN:

7801

CARIBEÑA:

Día 7477 – Noche 6107

WIN FOUR:

7955

EVENING:

0369

MOTILÓN:

Tarde 1366 – Noche 6731

LA FANTÁSTICA:

Día 5126 – Noche 2832

ANTIOQUEÑITA

Día 8781 – Tarde 7729