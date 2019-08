Denuncian que durante más de un año, neurocirujano falso trató a un paciente

La denuncia fue realizada por familiares del paciente, el cual había sido tratado a lo largo de dos año y medio.

El supuesto neurocirujano, atendió al paciente en las diferentes sedes de la Nueva Eps, pero en el último control realizado, un familiar del paciente se enteró que el médico tratante no era neurólogo; “Es un médico falso, no tiene registro médico, no está en la junta regional de neurólogos y venía medicando a mi papá desde hace dos años y medio” indica Leidy, hija del paciente, a quien el nuevo médico tratante de su papá, le dio dicha información.

Debido a que el diagnostico entregado por el falso profesional no es el acertado, el nuevo medico decidió revisar por completo la historia médica del paciente, remitiéndolo a psiquiatría, asegurando que no se encuentra conforme con el dictamen del suplantador.

La denuncia del caso se realizó ante la Nueva EPS y la Superintendencia de Salud, ya que un paciente con demencia, con dos accidentes cerebro cardiovasculares, un meningioma y con complicaciones y se le vulnero su derecho a una salud digna y se le hayan atendido la patología por personal no calificado.

La Supersalud, respondió que remitiría el caso al concejo de comité de ética médica y por su parte, la EPS admitió que el médico en mención, no es neurólogo, pero, aseguran que no medicó al paciente, pero afortunadamente existen registros de fórmulas médicas que demuestran lo contrario y concluyeron que el medico ya no laboraba en la entidad. (De: Concejo de Bogotá)