Radican nuevamente en el Congreso reforma a Habeas Data

–Los senadores Luis Fernando Velasco y David Barguil radicaron este martes nuevamente el proyecto que modifica la Ley Habeas Data y que busca que millones de colombianos vuelvan a insertarse al sistema crediticio y bancario

Es de recordar que esta iniciativa fue estudiada por el Senado, el semestre pasado, pero en la Cámara no alcanzó a ser debatido y por ende se hundió.

El senador Luis Fernando Velasco aseguró: «Este proyecto fue aprobado por el Senado, tenemos el fuero del Senado y es el mismo texto que fue aprobado».

Agregó que: «Ahora tanto en la Presidencia de la Cámara como en la Presidencia de la Comisión Primera de la Cámara, con el representante Juan Carlos Lozada, tendremos una persona que lo deje debatir. Señores de los bancos sabemos que harán lobby, que no les gusta el proyecto, debatámoslo, pero no hagan lo que nos vienen haciendo, lobby por debajo de la mesa».

«El Presidente de la Comisión Primera de la Cámara se ha comprometido a dejárnoslo debatir. El mismo lo va firmar, el mismo lo va ayudar, derrótenos con argumentos, no con lobby», aseguró el senador Velasco.

Por otro lado, el senador David Barguil aseveró: «Como lo dijimos el semestre anterior, no vamos a desistir, vamos a dar la lucha para que este proyecto sea aprobado. Nos apoyan los colegas del Senado, de la Cámara, de los distintos partidos».

El congresista Barguil aseguró también: «Esta es una amnistía por una única vez. Aquí no vamos a permitir que siga corriendo esa historia falsa, que han tratado de plantear, que el proyecto apoya la cultura del no pago. No es cierto, es solo una vez quien se ponga al día o quien ya se puso o quien se ponga seis meses después de aprobada la Ley por esa única vez, va a salir del reporte negativo. Es decir que al contrario, los bancos verán recuperada su cartera de morosos porque para recibir el beneficio tiene que haberse pagado».

Además, explicó que «la deuda pequeña del 20% del salario mínimo, esas pequeñas deudas, y el reporte para que se pueda apelar tiene que notificarse por lo menos dos veces al ciudadano, para que las personas tengan la oportunidad de pagar antes de ser reportados. Hay quienes los reportan por cuatro mil pesos y eso no es justo».

Este proyecto permitirá que millones de colombianos vuelvan a insertarse a los sistemas crediticio y bancario, para que puedan ser deudores o codeudores, para que puedan hacer créditos hipotecarios. «No los castiguemos y los mandemos al gota, gota y al paga diario, sino que vamos a traerlos al sistema financiero. Así que es una Ley justa, que beneficiará a millones de colombianos», concluyó Barguil.

Con la iniciativa de reforma del Habeas Data se pretende, que el tiempo de permanencia del reporte negativo en las Centrales de Riesgo como Datacrédito, Cifin entre otras, corresponda al mismo tiempo de la mora, máximo dos (2) años.

También se busca que el tiempo que dure el reporte negativo en las Centrales de Riesgo como Datacredito, Cifin, entre otras, cuando no se ha pagado la deuda, sea máximo de cinco (5) años.

Cuando el reporte negativo sea por suma de hasta el 20% de un salario mínimo legal mensual vigente ($165.623), solo se podrá hacer el reporte negativo después de cumplirse con al menos dos comunicaciones de las cuales, la primera deberá hacerse 20 días antes de generarse el reporte. No cumplir con la comunicación veinte (20) días, antes de reportar al deudor, será causal para el retiro del reporte negativo, según se propone en la iniciativa.

Igualmente se insta al Gobierno para que mediante convenio logre que los datos positivos financieros y comerciales de los colombianos en el exterior, sean tenidos en cuenta para la vida crediticia en Colombia.

Así mismo los ciudadanos podrán consultar su historial crediticio gratuitamente sin que esto disminuya su Scouring

Por otra parte, las víctimas de ‘Suplantación personal¨, mediante solicitud podrán exigir que se elimine el dato negativo injusto.

Además, se establece un nuevo periodo de gracia de seis meses, en los cuales los ciudadanos recibirán beneficios por pagar sus deudas atrasadas.

Este proyecto también fue presentado por los senadores Mario Castaño y Laura Fortich, entre otros.