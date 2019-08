Jóvenes no pueden acceder a un empleo digno debido a la falta de la libreta militar

El ‘Concejal de la Gente’, Álvaro Acevedo, realizó un llamado al Presidente de la República y a los comandantes de las Fuerzas Militares para que actúen frente al problema que están viviendo los jóvenes egresados de bachillerato: No pueden acceder a un empleo digno debido a que no cuentan con la libreta militar.

Son muchos los jóvenes que se encuentran en una situación de zozobra debido a que no pueden acceder a un empleo, ya sea en una empresa privada o pública, por no contar con este documento, aun cuando se decretó la Ley No. 1780 del 2 de mayo de 2016 que elimina este requisito y brinda beneficios laborales para jóvenes.

“Es algo lamentable que cientos de miles de personas, jóvenes y adultos, padezcan el no acceso al empleo por falta de la libreta militar. Obtener este documento en el país es más difícil que sacar la visa americana o australiana y es lamentable que los jóvenes que egresan del bachillerato, tengan que esperar 7 u 8 años para que las Fuerzas Militares les den la libreta militar”, manifestó Álvaro Acevedo, concejal de Bogotá.

Para el cabildante de la bancada liberal, esta es una de las principales razones por la cual el índice del desempleo ha incrementado, pero el principal problema también se basa en la falta de información por parte de la Institución hacia las comunidades para obtener el documento.

“Las familias de estos jóvenes que se encuentran desempleados, sienten una profunda decepción porque sus bachilleres no pueden reclamar la libreta militar, y al hacer el trámite correspondiente en las diferentes Entidades, lo que encuentran es la humillación y la falta de información, ya que sólo les responden con un acudan a la página de internet que allí se les soluciona el problema, y resulta que al ingresar, el servidor no funciona”, reiteró el honorable concejal, Álvaro Acevedo.

Es inaudito que en pleno siglo XXI, continúen ocurriendo estos hechos que generan la pérdida de oportunidades laborales o de estudio por la falta de la libreta militar. Para el ‘Concejal de la Gente’, lo ideal sería que a futuro se pensara en eliminar el servicio militar obligatorio y así evitar inconvenientes al acceder un empleo digno o por lo menos, reducir el costo de este documento al igual que la cédula de ciudadanía, puesto que el valor de una libreta puede oscilar entre los 174 mil pesos hasta los 29 millones de pesos. Algo inconcebible, y más cuando uno de los ministerios del país que más recibe dinero del presupuesto nacional es el Ministerio de Defensa.