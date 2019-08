Mujeres colombianas dispuestas a dar un paso al frente y decir: estamos listas para servirle al país: Vicepresidenta

Este jueves la Vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez se tomó Cartagena para reivindicar los derechos de las mujeres e instar al empoderamiento femenino. Durante la apertura del Women Economic Forum, conmovida hasta las lágrimas, se refirió a los retos de ser mujer en Colombia y a los objetivos que se ha trazado, desde el Gobierno, para lograr la equidad.

“Yo soy una mujer, por encima de todo, una mujer sensible, apasionada, comprometida; soy una mujer que entiende que debemos escribir páginas distintas en la historia de Colombia. Soy una mujer que quiere servirle a este país, y para llegar a donde estoy, he hecho un esfuerzo enorme todos los días. He enfrentado muchas dificultades como el escepticismo, que algunas veces viene de los más cercanos, de los que más nos quieren”, dijo.

Con la voz entrecortada y en medio de los aplausos de los asistentes, la Vicepresidente exaltó el carácter de los colombianos y el papel que cumplen las mujeres como líderes. “Colombia está llena de gente innovadora, resiliente, responsable, decidida, con carácter, trabajadora, generosa, comprometida… ¡Esto es Colombia, y las mujeres colombianas nos encontramos, aquí, dispuestas, a dar un paso al frente y decir: estamos listas para servirle al país!”, señaló.

Durante su intervención, reconoció que su camino, como mujer, no ha sido fácil, y que ha tenido que apelar a una gran fuerza interior y a su fe en Dios, para avanzar en su deseo de servicio. “Todos los días he tenido que esforzarme, luchar, prepararme, trabajar. Si me preguntan si ha sido fácil, no. Ha sido muy difícil. En mi caso, yo no vengo de una familia política, no vengo de una familia rica, soy una mujer común y corriente de la clase media colombiana”, dijo.

La Vicepresidente invitó a las mujeres del mundo y del país, a perseverar, a creer en sí mismas, a emprender, a lograr la mejor versión del país. “Lo importante es que donde estemos, lo hagamos queriendo servir, buscando la excelencia, entendiendo que hay que ponerse en los zapatos del otro. El presidente Duque y yo creemos que, para alcanzar nuestro máximo potencial, debemos tener unas instituciones sólidas, creíbles, legítimas, que les garanticen a todos los colombianos sus derechos por igual”, afirmó.

Se refirió, además, al respeto y el compromiso con los que asume el hecho de ser la primera mujer Vicepresidente. “Las mujeres colombianas constituimos el 52% de esta sociedad y, durante muchos años, hemos tenido, desafortunadamente, un lugar secundario. Por eso, yo no estoy aquí para que me aplaudan; este cargo, lo veo como una gran responsabilidad de transformar, de verdad, las condiciones de todas, de hoy hasta siempre”.

Durante el evento, recordó con satisfacción que, durante su paso por el Ministerio de Comercio logró que su equipo de trabajo estuviera conformado en un 50% por mujeres, y que, en el Ministerio de Defensa, abogó para que se les permitiera, como a los hombres, ascender a generales.

El Women Economic Forum, es el único foro regional enfocado en la economía de la mujer. Cuenta con la participación de 150 países aliados y una cámara global (All Ladies League), conformada por 50.000 miembros, con el objetivo de perseguir iniciativas para el progreso económico de la mujer. Al evento asisten representantes de 23 países, para un total de 800 asistentes.

La Vicepresidenta también participa hoy en un conversatorio de Women in Security; posteriormente, junto al Gobernador de Bolívar, anunciará la creación de la Secretaría de la Mujer del departamento y asistirá a la celebración de los 20 años de la Fundación ALUNA, que trabaja por mejorar la calidad vida de personas en situación de discapacidad.