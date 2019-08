Necesitamos leyes que den cárcel a capturados por hurto a personas: Peñalosa

El alcalde Enrique Peñalosa aseguró que delitos comunes como el hurto a personas necesitan la imposición de penas más severas por parte de los jueces, pues pese a la gran cantidad de capturas en flagrancia que realizan las autoridades, gran parte de los delincuentes quedan en libertad a las pocas horas.

“Necesitamos leyes que le den cárcel a las capturas por el delito de hurto a personas, especialmente cuando son reincidentes”, dijo Peñalosa.

El alcalde dijo que este tipo de delito no se reduce como lo hace otros delitos debido a que es un delito que no tiene cárcel. “El hurto a un carro tiene cárcel, el hurto a un banco tiene cárcel, el hurto a un comercio tiene cárcel, pero el hurto a un celular no tiene cárcel. Es decir, los hurtos a personas cuando hay capturas en flagrancia no tienen cárcel”, explicó el alcalde Peñalosa.

“El hurto a personas es un delito de menor cuantía, si el ladrón es capturado en flagrancia devuelve lo robado y no tiene cárcel”, agregó Peñalosa.

El mandatario destacó los esfuerzos que ha venido haciendo su Gobierno en la lucha contra la criminalidad: “Nosotros hemos hecho un esfuerzo gigantesco y tenemos una enorme cantidad de capturas: hemos instalado casi 5 mil cámaras en la ciudad, hemos reemplazado prácticamente toda la flota de vehículos de la policía, hemos mejorado la iluminación de la ciudad y todos los delitos disminuyen, todos menos el delito de hurto a personas”, dijo, al tiempo que reafirmó que la falta de castigos con cárcel a quienes cometen estos delitos es una de las principales causas.

Por su parte el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo García, manifestó que la hoy hay diversos canales para facilitar las denuncias de los ciudadanos, lo que ha permitido casi que duplicar el número de denuncias:

“En 2015 recibimos las denuncias en un 18 por ciento, hoy a las denuncias alcanzan cerca de un 45 por ciento, gracias a que hemos facilitado la denuncia virtual y hemos dispuesto las Casas de Justicia”, afirmó García.

El secretario también señaló que otro logro del Gobierno Peñalosa es alcanzar una reducción del 32 por ciento de la participación de jóvenes en delitos entre 2015 y 2018.

Finalmente, el alcalde Peñalosa destacó el hecho de que, en el vigésimo primer Informe de Calidad de Vida en Bogotá, del programa Bogotá Cómo Vamos, se haya reconocido la histórica reducción de en los índices de homicidios y de otros delitos no excarcelables: “Tenemos menos de la mitad de los homicidios de ciudades como Medellín o Barranquilla, también una reducción enorme de 17 a 13 por ciento en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes”, concluyó.