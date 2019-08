China rechaza firmemente amenaza arancelaria de EE.UU y promete tomar contramedidas

–China se opone firmemente al plan de Estados Unidos de imponer aranceles adicionales del 10 por ciento a las importaciones chinas por valor de 300.000 millones de dólares y tendrá que tomar las medidas que sean necesarias para defender sus intereses, aseguró este viernes el Ministerio de Comercio.

Las acciones de EEUU violan seriamente el consenso alcanzado por los dos jefes de Estado en la cumbre del G20 en Osaka, Japón, se desvían del camino correcto y no ayudan a resolver el problema, aseguró un portavoz del ministerio.

China está muy insatisfecha y se opone firmemente al plan, añadió la fuente.

Según el portavoz, si se aplica el plan arancelario de Washington, China tendrá que tomar las contramedidas necesarias para defender los intereses fundamentales de la nación y su pueblo, mientras la parte estadounidense deberá asumir todas las consecuencias.

La acción estadounidense para escalar la disputa comercial e imponer tarifas adicionales no corresponde a los intereses de los pueblos de ambos países y del mundo, dijo el vocero, tras señalar que dicha actitud tendrá una influencia recesiva en la economía mundial.

China siempre ha creído que no hay ganadores en una guerra comercial. China no quiere una guerra comercial, pero no teme pelearla y luchará si es necesario, aseguró.

China espera que Estados Unidos corrija sus errores de manera oportuna, resuelva los problemas sobre una base de igualdad y respeto mutuo y regrese a la senda correcta, agregó el vocero. (Información Agencia ]Xinhua).