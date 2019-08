Cierran línea del metro de Londres por reportes de «fuertes explosiones»

La cuenta oficial de la línea Jubilee del metro de Londres confirmó la suspensión del servicio de trenes tras un incidente en la estación de Waterloo.

«Ahora no tenemos servicio en toda la línea», anunciaron los responsables de la red de transporte de la capital británica. Mientras que medios británicos reportan que hubo tres «fuertes explosiones» y gritos en la mencionada estación.

? ? West Ham: we currently have no lift access for the @LondonDLR platforms at the station.

?? This is due to a fault with the lift. We'll let you all know when it has been repaired and back in service.

— Jubilee line (@jubileeline) August 2, 2019