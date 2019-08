My Little Pony, el show favorito de las niñas, llega a Bogotá

Por primera vez, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán recibe el espectáculo infantil que ha cautivado a las niñas del mundo My Little Pony & Equestria Girls, con su show Rainbow Rocks, una adaptación de la historia original, que enseña sobre el poder de la unión y las consecuencias de dejarse contagiar por las actitudes negativas.

Se trata de una historia musical, adornada con luces, efectos especiales y mucho color, en la que las Rainbooms contactan a la princesa Twilight para que vuelva a su mundo, cuando se ven amenazadas por un hechizo maligno de unas niñas llenas de comportamientos negativos. El grupo de niñas llenas de emociones negativas se enfrenta a ellas en una batalla de bandas que puede decidir el destino de todo su mundo, Canterlot High.

Así, Twilight Sparkle, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy, Applejack, Rarity, Spike y muchos más, llegan con una propuesta musical que fomenta los valores de la amistad, la alegría, la honestidad, la generosidad y la lealtad.

Se trata de una imponente producción que incluye numerosos cambios escenográficos y de vestuario, 16 personajes en escena, una tecnología en audio e iluminación de primer nivel y un variado repertorio de más de 15 canciones: Lo dice el arco iris, Tu amistad, A bailar, Batalla de las bandas, Ayudar a Sunset y Un día perfecto para la diversión, entre otras. Habrá dos funciones, el próximo 24 de agosto en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá.

Por más de 30 años, My Little Pony ha estado presente en el corazón de madres e hijas, y las ha acompañado a lo largo de su vida, compartiendo su historia de generación en generación a través de juguetes clásicos, series animadas y películas. En 2013, Hasbro evoluciona y presenta una transformación de este clásico con las Equestria Girls, que se convirtieron rápidamente en la muñeca más popular.

Las boletas para las cinco funciones de My Little Pony & Equestria Girls, Rainbow Rocks se pueden comprar a través de Tuboleta o en las taquillas del teatro.

My Little Pony & Equestria Girls, Rainbow Rocks

Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Carrera 7 No. 22 – 47

Sábado 24 de agosto: 2:30 p.m. y 6:00 p.m.

Boletas desde $44.000 + servicio