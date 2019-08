Recomendaciones sobre la importancia de adquirir llantas certificadas

La Agencia Nacional de Seguridad Vial comparte una serie de recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta al momento de adquirir llantas nuevas, ya que existe una estrecha relación entre la calidad de las llantas y la siniestralidad por fallas mecánicas.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial elaboró un análisis de los siniestros ocurridos por fallas en las llantas, logrando determinar que en el primer semestre del 2019, se han presentado 91 eventos en las vías por defectos en las llantas, hechos que le ocasionaron la muerte a 4 personas y lesiones graves a 50 más. El año pasado (entre enero y diciembre) se registraron 285 siniestros con 17 fallecidos y 125 lesionados por esta causa.

Por lo anterior, la ANSV hace un llamado urgente a los conductores para que tengan en cuenta los siguientes criterios a la hora de comprar una llanta:

1 No privilegie la adquisición de las llantas teniendo en cuenta una promoción por encima de las características técnicas.

2 Respete siempre las indicaciones técnicas de las ensambladoras en cuanto al diámetro, anchura, índice de carga y código de velocidad máxima permitida de las llantas para asegurar buenas condiciones en la operación.

3 Es importante verificar la presión de inflado por lo menos una vez al mes o cada que se vaya a salir de viaje para conseguir las mejores prestaciones del neumático. Una presión de inflado incorrecta ocasiona mayor desgaste, mayor consumo de combustible o bajo agarre.

4 Debe tener en cuenta que la alineación, el balanceo y la rotación también son factores importantes para conservar la vida útil del neumático y su correcta operación. Una mala alineación y balanceo ocasionan un desgaste desproporcional en las llantas afectando el manejo del vehículo.

5 Tenga en cuenta la fecha de fabricación de la llanta. En el flanco de esta encontrará un ovalo con 4 dígitos, que indican la semana y año de fabricación. Se estima que la duración de una llanta oscila entre 5 y 7 años, aún sin utilizarse.

6 Se recomienda pedir al distribuidor el certificado de conformidad con las llantas. Esta es la única forma de garantizar que éstas han superado las pruebas de calidad en un laboratorio autorizado.

7 Cuando la llanta sea reencauchada, verifique que cuente con una etiqueta de identificación lateral que permite determinar la cantidad de reencauches que tiene, así como la fecha del último procedimiento.

8 Cuando desee reencauchar una llanta, verifique que la carcasa no tenga ningún tipo de daño estructural visible, no tenga grietas, no este contaminado por aceites u otro agente invasivo y no presente daños en la pared lateral ni la banda de rodadura.