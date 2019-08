Carro que se pasó semáforo en rojo mató a colombiano en Australia

El joven colombiano, Alfonso Rojas López, murió luego que el vehículo en donde se transportaba fuera embestido por un carro que se pasó un semáforo en rojo, y provocara que el vehículo chocado cayera por un abismo de unos 15 metros, en hechos registrados en la ciudad de Sydney – Australia.

El mortal accidente ocurrió sobre las 9:00 de la noche del pasado jueves, en la autopista Princes Highway, a la altura del suburbio de Rockdale.

Primeras versiones indican que el joven bumangués, de 25 años de edad, iba como copiloto en un vehículo, luego de salir de una clase de inglés, y cruzando la autopista fue chocado por una camionet que se pasó un semáforo en rojo.

A freak accident has forced a car to plunge 15-metres to the bottom of a construction site at Rockdale, claiming the life of a 23-year-old man. @JarradBrevi9 #9News pic.twitter.com/R7j4nzfKFM

— Nine News Sydney (@9NewsSyd) August 2, 2019