En EEUU abandonaron a recién nacida que aún tenía cordón umbilical

Un hombre de Pensilvania fue quien vio a la bebé en una casa ubicada en el municipio Upper. Terrel Philips le narró -al medio de comunicación ABC News- que vio una toalla blanca en el piso, y al acercarse se sorprendió al darse cuenta que era una manta que envolvía a una bebé.

Agregó Philips, «Cuando la recogí, vi que la bebé aún estaba con el cordón umbilical» . Luego supo que la recién nacida tenía unas 6 horas de vida.

Un vecino se aproximó para auxiliar a Philips, pero ninguno sabía de quien era la bebé, así que decidieron llamar a la policía para informar de lo sucedido.

Ese día la temperatura estaba alta, de más de 33° C, esa condición atmosférica preocupó a los hombres que encontraron a la bebé porque no sabía cómo la iba a afectar.

Cuando llegó la policía llevaron a la recién nacida al hospital, allí se conoció que presenta buen estado de salud.

El Superintendente de la Policía de Upper Darby, Mike Chitwood, declaró que desconocían quién había dejado a la bebé o dónde había nacido, pero les recordó a las madres que hay mejores opciones que dejar a un bebé en un hogar al azar.

Asimismo el funcionario policial destacó que existe la ley local Safe Haven, también conocida como The Newborn Protection Act, la cual indica que un bebé que tenga menos de 28 días de nacido puede ser dejado en un hospital, estación de policía o estación de bomberos.

Chitwood aseveró: «Mientras el bebé no sufra daños, no hay responsabilidad penal».

El departamento de policía de Upper Darby colocó en su cuenta de Twitter un mensaje para que la comunidad ayudara a encontrar a la madre de la bebé.

??

This adorable hours old newborn was left abandoned, alone, in the 100 blk Englewood today.

WE NEED HELP locating the parents to get them the assistance that they need.

Mom, if you’re reading this, call us.

Call us at 610-734-7693 with tips or email socialmedia@udpd.org pic.twitter.com/b0dmXyULT7

— Upper Darby Police (@UDPolice) July 30, 2019