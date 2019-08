CARA Y SELLO DE COLOMBIA Y BOXEO FEMENINO

Por: Carlos Fradique-Méndez

200 AÑOS DE INDEPENDENCIA. Y AHORA SIN HISTORIA, NI MEMORIA.

Esta semana celebraremos los 200 años de la BATALLA EN EL PUENTE DE BOYACÁ con la que se logró la independencia de La Nueva Granada de la Monarquía Española. Los neogranadinos siguieron bajo el dominio de los criollos y sus pares.

La celebración de los 200 años es un buen motivo para reflexionar sobre las condiciones que impiden que Colombia sea un País en el que podamos tener una sana convivencia.

Este fin de semana me encontré con un estudiante de décimo grado de educación media. Le pregunté qué actividades tenía su colegio para el 7 de agosto y se quedó pensando y me dijo: Ninguna. ¿Luego, qué pasa el 7 de agosto? Me dio dolor de Patria y me pregunté: ¿Habrá alguna razón para pagar salario al profesor o profesora de sociales de ese estudiante?

Y como desde la década de los 80s se endiosó la política antimemoria, hoy no sabemos de historia y nada recordamos del pasado. Por eso es fácil que los facinerosos aumenten sus amigos y partidarios.

Amables seguidores del diplomado, me gustaría conocer su opinión,

CARA Y SELLO DE COLOMBIA

No sabía de la existencia de Álvaro Restrepo, un luchador por la paz. Lo hace a su manera y logra resultados en su espacio danzarín. Se de él ahora por su escrito que llama DOS LLANTOS, DOS PAÍSES, carta abierta a Egan Bernal.

Restrepo no está de acuerdo con Egan cuando dijo que su triunfo en el Tour de Francia es de todos los colombianos. Estoy seguro de que si EL COLEGIO DEL CUERPO, un cuerpo con estética que maravilla, que se forma día a día en pro de la paz y en una lucha titánica por minimizar la inequidad en Cartagena, lograra una distinción mundial, Álvaro Restrepo la compartiría con toda Colombia y muchos colombianos sabrían de su existencia, lo aplaudirían y lo imitarían.

No entiendo cómo puede decir Álvaro Restrepo que los colombianos “no merecemos el triunfo de Egan Bernal”. Bajo su mirada tampoco merecemos el triunfo de miles de compatriotas que en todos los niveles luchan por una Colombia mejor. Lo merecemos, tanto como el trabajo que hace Álvaro Restrepo en pro de formar un cuerpo para la paz, para la reconciliación, para la liberación de Colombia de los “buitres” que la pretenden despedazar.

Álvaro Restrepo tiene todo el derecho a enfrentar el llanto de felicidad de Egan con el llanto de dolor de un joven con prendas militares, que llora el asesinato de su hermanita de 13 años. No son las mismas lágrimas. Las de Egan queremos que sean las de todos los colombianos cuando logremos con hechos, con acciones y no solo con discursos vacíos y fotos de importantes en opíparas cenas a manteles, que el derecho a una vida digna esté garantizado en todos nuestros hogares. Las del joven militar son por las que debemos tender puentes para terminar las inequidades, el narcotráfico, el odio, la venganza y similares, que hacen que tengamos espacios de miseria.

Álvaro Restrepo termina su carta a Egan con una petición descomunal y quimérica: “Si Colombia quiere sacar pecho con tu triunfo, Egan, debes exigirle a tu oportunista país y a sus gobernantes, que hoy te escuchan y te alaban, que no malversen el talento y el futuro de sus niños y jóvenes”

Respetado Álvaro Restrepo: a Egan no le corresponde ese trabajo. No lo hará. No es su responsabilidad. La tarea de terminar las inequidades y falencias que nos tienen como un país cercano a la condición de paria es de todos y no podemos esquivarla pidiendo que otros la lleven en hombros.

BOXEO FEMENINO

Estamos en los juegos PANAMERICANOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LIMA, Perú. Colombia ha ganado medallas de oro en boxeo femenino. El boxeo es una actividad ruda y más parece un desafío salvaje. Hasta el punto de que si un contendor muere por los golpes de su contrincante no hay homicidio. Esa muerte es justa y al que mata lo consideran campeón.

Yo creo que los hombres debemos seguir siendo hombres y las mujeres deben seguir siendo mujeres. Y que la mujer tiene legítimo derecho a desempeñar todos los oficios que sean compatibles con su condición y los hombres de la misma manera. Las mujeres nunca sufrirán de próstata masculina y los hombres nunca podremos quedar físicamente embarazados.

Se ha permitido que las mujeres compitan en boxeo. Un desafío a golpes. Nunca tendremos una pelea entre una mujer de peso pesado y un hombre de la misma categoría. Porque en este aspecto, como en muchos, no somos iguales y no debemos ser iguales.

Y como el mercado es más poderoso que la preservación de la dignidad humana seguramente seguirá siendo considera el boxeo como un deporte.

Entre tanto se predica que no pueden seguir las corridas de toros, los desafíos de gallos, las corralejas.

Seguimos siendo un país que vive en medio de dificultades y contradicciones.

