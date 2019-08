El virus del ébola ha vuelto a estar en el radar de las diferentes autoridades sanitarias luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitiera una alerta internacional por un brote que se desarrolló en la República Democrática del Congo.

Según la Doctora Carolina Villalba, médica MSC en Epidemiología y Salud Pública, jefe Nacional de Salud Pública de Clínica Colsanitas, “La enfermedad del ébola es una virosis que ocasiona la muerte. Para la OMS, la persona que contraiga el virus debe ser aislada inmediatamente y su tratamiento requiere de medidas de protección extremas”.

La epidemia ha sido la más aterradora de los últimos años. El ébolal se presentó en Guinea entre 2014 y 2016 dejando consecuencias dramáticas con la muerte de 11.300 personas y 28 mil infectados. Aunque la probabilidad de que en Colombia se dé un caso cercano es bastante baja, tener conocimiento sobre el virus es una razón humanitaria de vigilancia intensiva, por eso se recomienda atender los siguientes datos claves para prevenirla:

· ¿Cómo se contrae el virus del ébola? El virus se contagia por medio del contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas con la enfermedad. La principal fuente de contagio es a través de sudor, sangre, semen, orina, heces, o saliva de una persona infectada.

· ¿Quiénes son los más propensos a contraer el virus del ébola? Estudios han demostrado que no se pude establecer una característica de las personas en particular que pueda identificarse como signo para contraer el virus. Esto depende, en gran medida, del grado de exposición y contacto que haya entre una persona y un animal salvaje o una persona que ya tenga la enfermedad, quienes son la fuente inmediata que genera el virus. Sin embargo, los casos se presentan con mayor frecuencia en las mujeres, las personas mayores de 60 años y en los trabajadores de los centros de salud.

· ¿Cuáles son los signos y síntomas típicos de la infección por el virus del ébola? El ébola es una enfermedad viral severa que tiene una mortalidad del 90%. Sus síntomas son fiebre alta, debilidad corporal, dolor muscular, dolor de cabeza y de garganta; más adelante puede producir diarrea, erupciones cutáneas, alteraciones en las funciones renales y hepáticas y sangrado interno y externo. Y el tiempo que tardan las personas en incubar el virus es entre 1 y 2 semanas.

· ¿En qué momento se debe buscar asistencia médica? No es común que a Colombia lleguen personas prevenientes de África, y en el caso que esto ocurra, las primeras medidas que se deben tomar son: reportar los destinos que visitó, cuánto tiempo estuvo de viaje y con qué tipo de personas o animales tuvo contacto. Es importante que la persona que cree estar contagiada con el virus, permanezca hidratada y se someta a un tratamiento médico riguroso con especialistas médicos que pueden orientarlo sobre el tipo de procedimientos a realizar.

· ¿Cómo se puede prevenir el virus del ébola? La medida de prevención más importante a tener en cuenta es no visitar las zonas donde actualmente existe el brote de la enfermedad. Es decir, lugares como: R. D. del Congo, Sierra Leona, Guinea, Conakri, Liberia, Nigeria y Senegal. No tener contacto con personas que hayan viajado a las zonas de alto impacto y ser receptivo ante los métodos de prevención que designen los centros de salud locales pues la mortalidad es muy dependiente del inicio del tratamiento. Si rápidamente se detecta que la persona puede tener ébola y se diagnostica realizándole todo un tratamiento, la enfermedad puede ser controlada a tiempo.