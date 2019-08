Aumentarán los precios en los peajes del norte de Bogotá alrededor de $3.500 y $4.500

Tendrá como finalidad la ampliación de la Carrera Séptima y la Autopista Norte, realizado bajo la modalidad APP (Asociación Público Privada).

La salida, o entrada a la ciudad por la Auto Norte es de las zonas en las cuales se presenta mayor congestión en Bogotá, a pesar que la Carrera Séptima y la Autopista Norte deberían servir para evitar los atascos, su función no cumple con el cometido, ya que desde hace varios años ha venido decayendo su capacidad y estado de la malla vial.

Para dar solución a este inconveniente de los capitalinos y visitantes, la administración Distrital por medio de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) iniciarán obras de ampliación para estas vías, los cuales están programados con fecha de terminación en el 2020.

Por estos días se adelantan las obras de la fase uno del proyecto y va adelantado en un 12.5%, el inicio de obra tuvo lugar en marzo y se están realizando en la carretera de los Andes por la Autopista Norte, no obstante, la fase dos tendrá obras en dos carriles adicionales de la Auto Norte, entre la 145 y la 192 y de cuatro carriles de la Carrera Séptima entre la calle 200 y la 245, en la cual desde hoy habrá un solo carril en funcionamiento.

Las obras tendrán un valor por $1,27 billones, por lo cual la ejecución se realizará en la modalidad de APP, lo que genera el incremento en el cobro del peaje de Teletón y Andes por la vía Bogotá – La Caro, lo que arreglará 7.2 Kilómetros aproximadamente en la variante de Sopó.

Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá asegura que «Si no se hace la troncal de la séptima, no se amplía de dos a seis carriles de la 183 a la 200. Tampoco se podría ampliar por APP la séptima, del peaje hacia la 200. También señaló que “Hasta ahora todos los peajes en los bordes de Bogotá solo se han destinado a ampliar y mantener las vías del límite de Bogotá hacia afuera, se debe reajustar el peaje, o no se amplían la Auto Norte y la Séptima”.