He pasado un fin de semana complicado: Vicky Dávila tras pelea con Petro

Tras el violento ataque de odio, del que fue objeto la periodista Vicky Dávila, por parte de los seguidores y llamadas bodegas de twiteros de Gustavo Petro, la periodista advirtió que la vida de su familia y de ella corre un gran peligro.

«He pasado un fin de semana, dificil, complicado, triste. Especialmente porque lo que ha ocurrido en las redes sociales ha opuesto en peligro a mi familia, a mis hijos, a mí, y no es justo. No podemos llegar a ese nivel de hacerle daño al otro», indicó la periodista a través de un video difundido por sus redes sociales.

La comunicadora recordó: «El hashtag que había anoche era #VickyNueraParaca. Yo no soy paramilitar, nunca lo he sido y nunca lo sería, nunca he pertenecido a un grupo armado de ninguna clase, ni de izquierda ni de derecha»

Además explicó que el ataque de odio empezó «por un titular acompañado con un video, que al líder de la Colombia Humana no le gustó».

Tras el ataque con huevos al senador Gustavo Petro y al candidato Carlos Caicedo en Ciénaga – Magdalena, se generó un fuerte agarrón en redes sociales entre la periodista Vicky Dávila y el líder de la Colombia Humana, el cual ha derivado en los últimos días en una serie de señalamientos, tendencias ofensivas y hasta fuertes amenazas.

Luego que la periodista de W Radio, Vicky Dávila, posteara en su cuenta en Twitter un trino acompañado por un corto video, donde se mostró el ataque con huevos contra Gustavo Petro y Carlos Caicedo, se inició una fuerte discusión que llegó a su cúspide con el hashtag, que se convirtió en tendencia, #VickyNueraParaca, el cual fue atribuido a las llamadas bodegas (ejercito de twitteros) de la Colombia Humana.

“A Gustavo Petro y a Carlos Caicedo los recibieron con huevos en Ciénaga- Magdalena “, escribió Dávila.

A Gustavo Petro y a Carlos Caicedo los recibieron con huevos en Ciénaga- Magdalena. pic.twitter.com/Nc6tcj3PKt — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 3, 2019

Petro cuestionó a Dávila pidiéndole que corrigiera los escrito: “No Vicky, sé el daño que quisieran hacer tus palabras, pero la noticia no es así, en medio de una caluroso recibimiento, un grupo pagado por el clan Cotes aliado al clan Gnecco trato violentamente de sabotear la manifestación de Colombia Humana”.

No Vicky, sé el daño que quisieran hacer tus palabras, pero la noticia no es así, en medio de una caluroso recibimiento, un grupo pagado por el clan Cotes aliado al clan Gnecco trato violentamente de sabotear la manifestación de Colombia Humana https://t.co/xFdLOVO3hC — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 3, 2019

La periodista respondió: “Yo no tengo ningún interés político compartido con los Cote, ni con los Gnecco, ni con ningún “clan” de ninguna clase. Yo soy periodista y nada más”.

Yo no tengo ningún interés político compartido con los Cote, ni con los Gnecco, ni con ningún “clan” de ninguna clase..Yo soy periodista y nada más.. — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 3, 2019

Y así, se dio inicio a una frenética carrera de trinos y acusaciones, que terminó en serias acusaciones de Gustavo Petro contra la familia Gnecco, que según él está aliada con el candidato a la gobernación del Magdalena Luis Miguel Cotes, a quien responsabiliza del saboteo ocurrido en Ciénaga.

Resulta que Vicky Dávila es esposa del médico José Emiro Gnecco, hijo del condenado por corrupción y narcotráfico Lucas Gnecco, un condenado por corrupción y narcotráfico, relación familiar usada por el excandidato presidencial para atacarla.

Tras esto, los seguidores de Petro, y las llamadas bodegas iniciaron un ataque contra la periodista, usando un peligroso hashtag, que incitaba a la violencia verbal: #VickyNueraParaca.

Este hashtag promovido por los Petristas es muy peligroso. Me pone en riesgo, en este país tan polarizado. #VickyNueraParaca es una forma de amedrentar, de amenazar, de callarme. Espero que Gustavo Petro no esté de acuerdo con esto. — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 3, 2019

Petro aseguró a través de Twitter, que esa tendencia no venía de su movimiento político, y aclaró «El debate es sobre argumentos no sobre personas»

El hashtag con el que atacan a Vicky no es de progresistas. Nadie debe ser macartizado. El debate es sobre argumentos no sobre personas. https://t.co/G17sEeBeaP — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 4, 2019

Las cosas empeoraron, luego que la mencionada tendencia derivara en fuertes amenazas en contra de Dávila y su hijo, lo que generó una petición por parte de la conductora radial a las autoridades para que abran una investigación pertinente.

Hoy le pido por favor a la @UNPColombia @FiscaliaCol @PoliciaColombia @mindefensa que verifiquen de dónde salió este ataque en el que me señalan de ser paramilitar y ponen en riesgo a mi familia.. aquí solo una muestra @petrogustavo pic.twitter.com/fHlnJZ5WTD — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 4, 2019

Petro, en su defensa, señaló por la red social: «Este es un simple ataque político solo que camuflado», pero insistió que «Busca evaporar el ataque violento del clan Cote/Gnecco a la campaña de Colombia Humana».

Este es un simple ataque político solo que camuflado. Busca evaporar el ataque violento del clan Cote/Gnecco a la campaña de Colombia Humana y de paso construir un imaginario que no existe. No tenemos ni bodegas ni trincheras, solo tenemos argumentos y razones. https://t.co/kBBkXpNrbP — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 4, 2019