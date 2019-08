Guaidó advierte sobre consecuencias del bloqueo total impuesto por EE.UU a régimen de Maduro

Loterias

Loterías del 5 de agosto en Colombia:

Cundinamarca 1377 – Serie 086

Tolima 1116 – Serie 127

DORADO

Mañana 9269 – Tarde 9535

CULONA:

2844

ASTRO SOL

3641 – Signo Aries

ASTRO LUNA

1284 – Signo Libra

PIJAO:

1927

PAISITA:

Día 3964 – Noche 6276

CHONTICO:

Día 8273 – Noche 9750

CAFETERITO:

Tarde 2844 – Noche 6741

SINUANO:

Día 5599 – Noche 0991

CASH THREE:

Día 678 – Noche 338

PLAY FOUR:

Día 0960 – Noche 8862

SAMAN:

6460

CARIBEÑA:

Día 5157 – Noche 7048

WIN FOUR:

9608

EVENING:

9457

MOTILÓN:

Tarde 0594 – Noche 8261

LA FANTÁSTICA:

Día 0950 – Noche 4408

ANTIOQUEÑITA

Día 6960 – Tarde 6577